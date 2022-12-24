賣魚哥王雷、吳宗憲聯手直播2小時狂銷3400萬　東森嚴選商品賣到新馬吸粉搶貨

▲在東森集團行銷執行長暨ETtoday新聞雲執行董事王世均（左）牽線促成下，新加坡直播天王「賣魚哥」王雷（右）與台灣綜藝天王吳宗憲（中）搭檔直播，將台灣東森嚴選商品賣到新加坡、馬來西亞，2小時業績賣破3400萬台幣。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

跨境電商搭上直播帶貨，為海外網購掀一波新熱潮，新加坡直播天王「賣魚哥」王雷二度來台，這次特別與大咖綜藝天王吳宗憲搭檔，在台灣最大直播平台「就醬播」合體開賣，不僅將台灣東森嚴選商品賣到新加坡、馬來西亞，兩大天王魅力發威，才開播30分鐘，線上觀看人數迅速飆破3萬，粉絲全程看到笑翻也搶著下單，短短2小時業績賣破3400萬台幣。

不用出國就能輕鬆買到海外商品，跨境電商打破網路購物國界，疫情期間更是快速發展，尤其結合現在正夯的直播帶貨，新銷售模式為消費者帶來不同體驗。從藝人跨行進入直播圈的「賣魚哥」王雷，賣東西兼「爆粗口」的招牌銷售特色圈粉無數，上個月才帶著太太、兒子及工作團隊大陣仗來台工作，他透露之後不僅關注人數增加，走在西門町，更被不少年輕粉絲認出來拍照，真的很開心。

為了讓新加坡、馬來西亞地區消費者可以買到台灣東森嚴選商品，在東森集團行銷執行長暨ETtoday新聞雲執行董事王世均牽線促成下，王雷帶著工作團隊再度飛來台灣，還與偶像吳宗憲同台一起聯手直播開賣，而一個綜藝天王、一個直播天王，兩大咖湊在一起，不只粉絲看了大呼驚喜，開播不到2分鐘，線上觀看人數就破萬，最高在線人數突破3.1萬，一搭一唱的幽默搞笑，直播間從頭到尾毫無冷場，逗樂觀眾不停按讚留言刷屏互動。

▲▼王雷與吳宗憲聯手直播開賣，展現高人氣魅力，最高在線人數突破3.1萬。

▲台灣東森嚴選商品用跨境電商賣到新馬地區。

這次透過直播推薦紅藜果膠PLUS、萬歲牌DHA藻油堅果補給充電包東森聯名款、華陀扶元堂 鮮萃枸杞汁、憲哥JACKY WU立體聲吸盤防水藍芽喇叭、JackyWu WU所不在藍牙喇53ED，都是人氣熱銷的東森嚴選商品，像是走到哪唱到哪的藍牙K歌神器，讓直播間頓時成為KTV，炒熱氣氛之餘，還嗨到現場開放點歌；另外，吃的也很受粉絲朋友歡迎，線上喊+1搶貨，熱銷程度讓王雷都感到驚訝，打破他做直播以來賣食品類的個人銷售紀錄。

王雷指出，東森購物台在亞洲鼎鼎有名，網站可以買到便宜、促銷的東西之外，這次帶著兒子賣魚仔一起直播賣東森嚴選商品，還有憲哥來站台，不但賣出爆炸營業額，在彼此互動碰撞不同火花，感覺不是在帶貨，而是在做一個綜藝節目。並笑說「給我的演藝生涯加了很多分」。

▲▼一拿起藍牙K歌神器，直播間秒變KTV，現場嗨到一首接一首唱不停，吳宗憲也和賣魚仔合唱一展好歌喉。

▲零售娛樂化，觀眾不只是在看直播賣東西，也等於是看了一場綜藝秀。

吳宗憲早在以前就聽說王雷帶貨很厲害，剛好執行長王世均幫忙牽線，因此有合作機會，兩人搭在一起也讓他直呼「太好玩了」，同時提到，除了見識到王雷接地氣的一面，更在台上一起把歡樂帶給大家，就像他自己製造做出來的產品，販賣的就是健康和快樂，尤其經過疫情後，對於生命觀都改變了，沒有什麼比這個更重要的。

王世均表示，東森嚴選的品質促成兩大天王合作，也是首次嘗試跨界、跨境電商的合作，透過「就醬播」直播平台把零售娛樂化，等於看了一場綜藝節目，同時又把最好的東西帶給消費者，而2小時直播業績整整賣了3400萬台幣，在線人數也超過3萬多人，創下最近直播非常驚人的紀錄，接下來希望把更好的商品、更好的娛樂帶給大家，因為吃的好、心情好，人生就會更好。