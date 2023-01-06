不屑和梅根組王室F4！威廉爆警告哈利「別娶她」：不過是個女演員

▲威廉曾警告哈利不要娶梅根，還直言他和妻子不願和梅根組成「王室F4」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

隨著英國哈利王子新書《備胎》（Spare）的上市日越來越近，有關王室的勁爆內容也被揭露得越來越多。最近又有消息爆料，哈利曾因與梅根關係發展太快，而被哥哥威廉王子警告「不要向梅根求婚」。威廉甚至直言，他和凱特絕不會和哈梅2人組成「王室F4」（Fab Four），因為「她畢竟只是個美國女演員」。

據八卦雜誌Page Six報導，哈利與梅根交往後，曾興奮向哥哥表示，他認為梅根是他們已故母親黛安娜為他「找到」的完美另一半。不過，威廉卻不敢苟同這一看法，提醒哈利「事情做得有些過頭了」，同時還警告弟弟「不要向梅根求婚」。

▲哈利和梅根的婚禮加劇了兄弟2人的不合。（圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，哈利與梅根還是在交往1年後，於2017年宣布訂婚，而2人婚禮的籌備過程也讓哈利與威廉漸行漸遠。在選擇婚禮地點時，威廉否決了哈利想在西敏寺教堂舉行結婚典禮的想法，因為那是他和凱特結婚的地點，但他也不希望哈利的婚禮在他們爸媽結婚的聖保羅大教堂舉行，因為這樣「實在是太盛大」了。

與此同時，梅根與凱特的妯娌關係也因花童在婚禮上的穿著引爆「禮服門」恩怨開始惡化。當時，凱特認為女兒夏綠蒂公主擔任婚禮花童的服裝不合適，不料梅根對此絲毫不讓步，最後導致凱特氣得落淚，不過梅根後來透露，其實當時被氣哭的人是她才對。