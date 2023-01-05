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英國2022年均溫超過10°C　創下有紀錄以來最熱一年

▲▼2022年對英國王室來說意義重大的一年，也是英國有紀錄以來最熱的一年。（圖／路透）

▲2022年對英國王室來說意義重大的一年，也是英國有紀錄以來最熱的一年。（圖／路透）

中央社

英國2022年平均氣溫超過攝氏10度，為有紀錄以來首見。排除人類造成的氣候變遷影響，年均溫逾攝氏10度在自然的氣候環境下可能500年才發生一次。

法新社報導，英國氣象局（Met Office）今天證實2022年是英國有紀錄以來最熱的一年，平均氣溫為攝氏10.03度。

英國氣象局表示，自1884年開始記錄以來，最溫暖的10年都是從2003年起發生，這和歐洲其他地區在這個冬天通報的趨勢相符。

英國氣象局的氣候歸因科學家克利斯蒂迪斯（Nikos Christidis）指出，氣象局的研究，把當前氣溫與排除人為氣候影響的模型相比較。

他說：「結果顯示，攝氏10度的紀錄在自然氣候中，大約每500年發生一次，而在我們當前的氣候下，可能會頻繁到每3至4年發生一次。」

克利斯蒂迪斯表示，本世紀末前，若未能大幅減少碳排放量，「英國年均溫攝氏10度可能會幾乎年年發生」。

歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（ Copernicus Climate Change Service）1月10日將公布去年歐盟和全球的天氣模式研究結果。

世界氣象組織（World Meteorological Organization）去年11月的報告指出，19世紀末以來，地球溫度已經升高超過攝氏1.1度，其中大約一半的增幅發生在過去30年。

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