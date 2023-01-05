涉偷查上萬筆個資遭記過移送　警員反控督察「限制行動」結果曝

▲因非公務查詢上萬筆個資的黃姓警員，反控搜索他的督察員涉嫌瀆職。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

前台北市警中正二分局黃姓警備隊員，因涉嫌非因公務查詢車籍資料，還私下以行動載具查詢女性同仁在內的個資1萬2千多筆，遭警方懲處並函送警局，黃警卻認為，當時持搜索票前往搜索的2名警局督察員，無故限制他的行動自由，涉嫌瀆職等罪，台北地檢署調查後，根據證人證詞認為罪嫌不足，5日處分不起訴2名督察員。至於黃警涉嫌違反《個資法》部分，日前已獲簽結。

黃姓警員偷查同仁個資的爭議在2018年間引起不小風波，當時事件起源於黃警的1名同事將自己和妻子的隱私照片存在警局電腦，卻不慎外流，警局同仁都可在公用電腦內看到這些私密照片，黃警因此被當事人提告涉嫌無故取得他人電腦之電磁紀錄，散布猥褻物品等罪，但因罪證不足，檢察官處分不起訴黃警。

不過此事引起警局督察組注意，展開調查後發現，黃警在2016年到2018年間，多次非因公務以警用電腦或行動載具，查詢同事車籍及同仁個人資料，比數高達1萬2727筆，分局分別記黃警申誡2次、記過1次，最後依違反《個人資料保護法》函送北檢偵辦。

▲黃姓警員涉嫌違反《個資法》部分，因查無不法犯意，已獲檢察官行政簽結。（示意圖／Unsplash）

當時媒體報導，被偷查個資上至分局長，下至雇員、工友，黃警更在警局調查時坦承也有查詢女性同仁個資，並對女性直屬長官說過：「別以為你留守偷溜我都不知道」，不過檢察官調查後，認為黃警擅查個資的行為，無法推論主觀上有不法利益或損害他人利益的犯意，予以行政簽結。

沒想案子並未就此結束，黃警除了對當時報導的媒體提告，接連敗訴之外，也指控先前持法院核發搜索票對他執行搜索的吳姓、林姓2名督察員，無故限制他的行動自由，但因現場證人作證顯示，督察員曾口頭請黃警協助配合調查，且全程並未上銬、限制自由等情形，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴2名督察員。