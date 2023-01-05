「國民黨路線正確」　朱立倫：歡迎民進黨跟隨！

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者鄭佩玟攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨主席朱立倫表示，最近民進黨在還稅於民和兩岸關係上，都跟著國民黨提出的正確路線，「對此我們表示歡迎」，但民進黨的被迫轉彎，都反映出政府對民意的違逆，以及對社會當前經濟困境的無感。

有關「還稅於民」，朱立倫強調，4500億都是民眾的血汗錢，而行政院長蘇貞昌迫於無奈發放的6000元，根本是打折再打折的結果，「我們強烈要求民進黨交代清楚，扣除法定700億給地方政府後，憑什麼其餘2000億要用來填補政府錯誤的政策？剩下1800億裡頭還要保留400億，最後只發1400億，等於每個人少掉一萬多元，為什麼不能多發給最弱勢的民眾？」

另外，朱立倫提到，正因為超收的主要稅收來源是營利事業所得稅和證交稅，第三才是來自綜合所得稅 ，經濟成長只有少數特定產業受惠，而非全體民眾，所以執政黨別想用大內宣説超徵來自經濟成長，借此誤導民眾，更要呼籲民進黨，應該農曆年前就把現金發出來，國民黨立院黨團承諾，只要執政黨有心執行，法律問題他們一定全力配合，一起讓民眾過個好年。

至於兩岸政策，朱立倫表示，欣見總統蔡英文在元旦談話提到「戰爭不是選項，兩岸要對話、合作」，提到政府在能力允許範圍內應該協助大陸疫情，這些都是國民黨長期的主張，卻被攻擊為「賣台」，如今樂見民進黨回來跟隨國民黨的正確路線，共同重視人道援助與相互合作，真正有效維護區域和平。

朱立倫說，國民黨會繼續堅持做對的事情，任何對兩岸和平、交流對話有幫助，任何民眾有需要的地方都願意去做，「讓我們一起努力，繼續為人民拚好日子！」