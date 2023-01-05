國民黨除侯友宜有其他牌嗎？　他曝侯3大致命傷：恐重演2020劇情

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國民黨除侯友宜有其他牌嗎？　媒體人曝侯3大致命傷：恐重演2020劇情

▲▼ 新北市長侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜被視為國民黨內呼聲極高的2024總統候選人。（圖／記者崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

2022年九合一選舉落幕後，各陣營也開始佈局2024總統大選。媒體人「逆風的烏鴉」5日就在臉書以「除了侯友宜，國民黨沒有其他牌了嗎？」為題發文，點出新北市長侯友宜若參選總統會發生的三個問題，建議國民黨要推派「經過檢驗後仍然最可能贏的人」。

逆風的烏鴉指出，2024總統之戰，如果沒什麼重大意外，民進黨應該確定就是推派副總統賴清德，柯文哲出來選的懸念也不大，至於國民黨，他認為，大概就等兩個人：一個是鴻海創辦人郭台銘，一個是侯友宜。他分析，到目前為止，郭台銘選的機率大概還是低於一半，而且就算要選，郭台銘願不願意掛國民黨也很難說，「所以現在捏在國民黨手上的牌，看起來就是侯友宜了」。

逆風的烏鴉表示，從選前選後的表現來看，侯友宜參選的意願應該是蠻高的，不過他也提出侯友宜參選會發生的三個問題。第一，就是落跑的問題，儘管他認為，侯友宜落跑敗的票，應該遠比當年的前高雄市長韓國瑜低，但在對手都沒有落跑問題下，這個話題仍然會是焦點；第二，就是侯友宜對國安議題有多少了解，雖然前幾天侯友宜說「台灣不做大國棋子」被捧上了天，但侯友宜對國安議題的論述能力，還是很有可議之處；第三，在卻乏自己的論述下，侯友宜應該會向自己認為的主流民意靠攏，也就是說，許多政策延續民進黨政策，尤其是能源政策，可能性很高，加上侯友宜被民進黨打成的「威權幫兇」形象，對於民進黨諸多反公平正義的事，要他表態反對的可能性不高，他質疑，「如果國民黨提了個和民進黨主張近似的，那麼為什麼要支持國民黨的候選人呢？」

逆風的烏鴉提到，侯友宜當然是一個可能勝選的人，但如果因為政策問題被檢驗過不了關，將會又面對2020年韓國瑜「草包」的質疑，如果這個質疑變成普遍看法，那麼接下來的劇情發展，就很可能會和2020差不多，「國民黨不但輸掉總統大選，也丟掉新北市」。

因此，逆風的烏鴉認為，目前國民黨的問題，不在於侯友宜要不要參選，而在於國民黨是不是有更好的人可以參選，思考的邏輯，應該是如果真的沒有更好的人，侯友宜再行參選，他表示，因為說到底，「選舉不是選『當下最可能贏的人』，而是『經過檢驗後仍然最可能贏的人』」。他最後也埋下伏筆，提到下一篇文章將會談他認為的更好的人。

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