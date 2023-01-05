遭賴清德狠批不在乎民意　國民黨反轟言行輕率：有失副元首格局

▲副總統賴清德昨晚於松澤宮替吳怡農助講。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對賴清德副總統昨日輔選吳怡農時跟隨網路粉專觀點批評王鴻薇候選人一事，國民黨文傳會副主委林家興今（5）日回應表示，就連吳怡農候選人自己都不認同該粉專觀點，認為是「模糊焦點」，賴清德副總統的輕率言行卻又持續讓這場補選失焦，此舉有失副元首格局，令人感到相當遺憾，難道賴清德副總統忘記了，自己也曾是網路不實訊息、「網軍」、側翼的受害者？

林家興指出，網路世界言論自由應受保障與尊重，但觀點內容的取捨考驗運用者的識讀素養與做人格局，當自己輔選的候選人都表達相關言論內容不宜的態度時，賴清德副總統為了達到政治攻擊的效果，不惜拉低格局、身份隨網路粉專觀點起舞，此等輕率言行實在讓人難以認同是國家領導人應有的格局，難道蔡英文總統口中「合適的接班人」水準僅止於此，隨便一個網路粉專的爭議內容都可拿來噴口水攻擊在野黨？台灣社會大眾看到此情此景，心底做何感想？

林家興指出，賴清德副總統聲稱國民黨「已經失去了民主的基本原則，不在乎民意」，有無想過自己和自身政黨的諸多言行正是活生生反對民主原則的例證？請問當前正在同額競選「民進黨主席」的賴清德「副總統」，這兩邊的行程經費支出，有無清楚的劃分跟交代？是否利用國安特勤資源、國家資源遂行競選民進黨主席的行程？

林家興提醒，多數民意認同的是有監督戰力、在地深耕16年為民發聲的王鴻薇，反觀吳怡農提出的種種政策，遭外界質疑不可行、打高空，更屢次被蔡政府官員直接打臉，連民進黨內都批判、反對，推出如此逆反民意的候選人，請問又是誰不在乎民意呢？

林家興強調，賴清德副總統若有心推動健康的民主政治、重振民進黨，就應該以身作則，用務實政見、廉正有感的作為來說服支持者，而非拉低格局噴口水，此舉恐更令台灣社會以及民進黨支持者感到失望；而近期突然「髮夾彎」拿香跟拜國民黨「和平護台」論述，更擴大外界許多針對「務實台獨工作者」的疑問，這些都有待賴清德副總統對台灣社會說清楚、講明白。