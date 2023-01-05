台大國發所碩士在職專班不停招！簡章今公告「名額與去年相同」

▲日前傳出台大國發所碩士在職專班將停招，今天招生簡章公告，維持和去年一樣招生名額。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政治人物博碩士論文抄襲案連環爆，台大國發所更成為風暴核心，日前傳出台大國發所碩士在職專班及博士班，將從下學期起暫停對外招收新生，但今（5日）出爐的招生簡章上，國發所碩士在職專班不僅沒有停招，招生名額也和去年一樣，粉碎外界傳聞。

今年九合一大選前後，論文抄襲案連環爆，前新竹市長林智堅首先因為論文抄襲，先後被台大國發所、中華大學撤銷碩士學位，緊接著是前立委蔡壁如也因論文抄襲被德明財經科技大學撤銷學位，後來桃園市長鄭文燦也因論文抄襲被撤銷台大國發所碩士學位，立委蔡適應也因論文抄襲被撤銷台北大學博士學位。

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而台大國發所更成為這次論文抄襲案的引爆點與風暴中心，因為林智堅、鄭文燦的指導教授，都是現任國安局長陳明通，更成為各界指責焦點，上個月《上報》報導，指台大國發所碩士在職專班及博士班，預計下（112）學年起暫停對外招收新生。

儘管台大校方一再澄清，指校方並未收到國發所要停招的資訊或決議，目前一切照舊，但傳聞依舊持續發酵，但今天台大在網路公告「112 學年度碩士在職專班招生簡章」，台大碩士在職專班仍然在列，並沒有被取消，其中甲組招收7人，乙組招收23人，合計招收30名在職生，與去年（111學年度）相同，也粉碎外界傳聞。

▲▼根據台大公告資料，台大國發所碩士在職專班維持招生，並無改變。（圖／台大提供）