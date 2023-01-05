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國防部拋4年服役就學　國立大學籲：讓學制彈性多元「取消畢業年限」

▲▼全國大專校院校長會議今起在義守大學一連舉行兩天，圖為中央大學校長、國立大學校院協會理事長周景揚。（圖／記者許敏溶攝）

▲中央大學校長、國立大學校院協會理事長周景揚認為，政府應讓學制與修課彈性多元，例如取消畢業年限。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

總統蔡英文宣布將義務役從4個月延長為一年，國防部更提出日役男在大學4年同時完成服役與學業構想，引發各界正反評論，國立大學校院協會理事長周景揚今（5日）表示，現在是終身學習時代，既然兵役確定延長為一年，希望政府鬆綁相關制度，在學制與修課規定可以更彈性多元，例如取消6年要唸完大學規定，或者就讀大學期間，可以中途休學去當兵再回學校唸書，提供學生選擇機會。

總統蔡英文在去年底公布，將現行4個月義務役恢復為1年，並讓役男在大學4年同時完成服役和學業構想，根據國防部公布規劃，將由內政部配合教育部分別訂定多元服役與彈性修業措施，以縮短1學年時間，修完所有學分，配套措施包括利用寒暑假服役與放寬學分上限等方式。

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不過，該方案也引發外界批評，認為將影響學生在寒暑假規劃的相關活動，包括出國遊學、交換或實習，也會影響大學生活，教育部長潘文忠曾提及，將會提出彈性多元的修課方式，除提供學生選擇機會，也會尊重學生整體意願跟考量。

▲▼全國大專校院校長會議今天登場。（圖／教育部提供）

▲全國大專校院校長會議今天起在義守大學登場。（圖／教育部提供）

由於兵役延長為一年將在明年實施，面對國防部與教育部規劃，在今天全國大專校院校長會議上，媒體詢問中央大學校長、國立大學校院協會理事長周景揚看法，周景揚認為保持彈性最重要。

周景揚表示，現在是終身學習時代，學生個人安排要保持彈性，學校在課程安排與畢業限制也應該把彈性打開，目前限制大學六年一定要畢業，以後也會打破，也許20年畢業就可以，因為每個人有不同規劃，不一定只集中在寒暑假去服兵役，也許是在大學最後一年，也許在大學中間去當兵，再回到學校就學，這會變得很自然。

周景揚指出，既然國家政策是兵役延長為一年，每個人思維要打開，要好好規劃如何去銜接，只要給學生與學校彈性，相信可以找出兩全作法，不一定要「1+3」，也不一定四年內完成學業，就算在就讀大學期間，學生可以中間休學去當兵再回來學校。

至於暑修與實習問題，周景揚認為，這是細部設計問題，所以原則上要有彈性，學生暑假可以多樣化，好好去實習或壯遊或休息都很好，利用暑假去當兵，不是最好選擇，既然已經有這個政策，各種制度要放寬彈性，讓每個人可有最好安排，若只是滿足一年役期，卻分散在寒暑假是不好，經過一年完整服役訓練應該比較有即戰力。

世新大學校長陳清河則表示，在維持教學品質、修課穩定度等前提下，搭配完善修業配套措施，大學都願意盡量配合國家政策，但目前許多大學會安排學生在寒暑假或一整個學期的實習、出國計畫，應用型大學尤其如此，這些因素都要考慮進去，而且大學不只男生，還有女生，女生不用服役，所以課程安排要分流，這牽涉到技術性問題，故配套措施要周延。
 

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