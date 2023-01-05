老師站導護被撞終身失能　全教總籲師生回歸校園「路口交給專業」

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▲全教總召開記者會呼籲政府正視學校導護問題 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

高雄市鳳翔國中梁姓女老師前年底擔任導護時，被闖紅燈轎車撞飛，導致終身失能。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良今（5日）批評，事件發生一年多，相關肇事與保險理賠仍懸而未決，家屬始終無法得到合理交代，直指高雄市教育局與學校互踢皮球，呼籲教育部與地方政府正視校園導護人力，讓「師生回歸校園，路口交給專業」。

全教總今舉行「學校導護問題沉痾未解，中央地方應優先處理」記者會，侯俊良指出，梁老師事件發生一年多了，全教總在事件剛發生時，就要求中央、地方政府共同面對，徹底解決困擾多年的校園交通導護問題，部分地方政府雖表示「不強迫教師擔任交通導護」卻僅有宣示意義，呼籲各縣市首長列為上任後優先施政項目。

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高雄市教師職業工會理事長于居正表示，梁老師執行導護工作被車撞，確定失能、無法繼續工作，除了龐大醫療照顧費，還有三個小孩要養，但因事故發生不是學校造成，「校園公共意外責任險」無法理賠，公務人員慰問金也因為導護工作，非屬特定任務也不賠，教師公保也必須死亡才有理賠，即使已有上千萬元募款，但因社會局未設立專案帳戶也無法提供救濟，教育局與校方也互踢皮球，讓家屬求助無門，沒有給家屬合理交代。

于居正指出，高雄市長陳其邁已承諾「不強迫教師擔任交通導護」，也與教育局達成協議訂定「高雄市各級學校上放學安全維護相關措施規劃原則」，由學校召募導護志工隊，邀集相關單位檢視通學路段交通安全。

台中市教師職業工會理事長張永青表示，台中市教育局在105年重新訂定「台中市維護國民中小學學生上下學安全實施要點」，明定教師為導護志工，不能強迫站導護。

宜蘭縣教師職業工會理事長葉明政則說，縣府對於導護工作沒有相關依據，學校實際運作有困難，批評政府不願用工程、科技方法解決交通安全問題，卻要老師、家長用「肉身」來保護學童安全，呼籲政府徹底解決此問題。

桃園縣各級學校產業工會理事長陳俊裕也說，桃園市教育局連相關的導護、安心上學的作業要點都沒有，張善政市長自詡為科技市長，希望上任後可以優先用科技解決學校導護問題。

屏東縣教育產業工會理事長黃浦田說，法令上沒有強制規定要求老師站導護，強掛在老師身上的「愛心」，卻背負著交通安全、個人安全的壓力，呼籲教育部長出來面對，別再視而不見、充耳不聞。