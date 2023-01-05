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批學雜費變政治問題「謀殺台灣高教」！賀陳弘籲建立定期調整機制

▲▼前清大校長賀陳弘批評，不合理低學費正在謀殺台灣高教，呼籲政府建立合理的學雜費定期調整機制。（圖／記者許敏溶攝）

▲前清大校長賀陳弘批評，不合理低學費正在謀殺台灣高教，呼籲政府建立合理的學雜費定期調整機制。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化海嘯衝擊台灣高教，大學治理面臨挑戰，前清大校長賀陳弘今（5日）指出，支持高教的兩隻腳是政府補助與使用者付費（學雜費），目前卻是「兩肢蒼白瘦肉的腳」，過去18年來，健保費累計調漲約4成，基本工資則調漲66.7%，但學雜費卻是「0％」，而不合理的低學費正在謀殺台灣高等教育，學雜費明顯變成政治問題，若學雜費問題不解決，其他什麼都是空談，呼籲政府建立合理學雜費的定期調整機制。

112年全國大專校院校長會議今起在高雄市義守大學一連舉行兩天，全國160所公私立大專校院（含軍警校院、系統大學及空中大學）校長、副校長等主管出席，今年會議以「前瞻未來 創新高教」為主題，共同暢談高等教育未來前瞻目標、人才發展及創新轉型，以建構台灣高教教育新願景。

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在今天下午議程的分組討論，前清大校長賀陳弘以「少子女化趨勢下的大學治理與創新轉型」發表專題演講，卸任後的賀陳弘火力全開，批評目前學雜費調漲明顯變成政治問題，但學雜費與政府是支持高教的兩隻腳，由於政府增加補助大學的空間有限，加上學雜費已經18年沒調漲，目前高教是「兩肢蒼白瘦肉的腳」。

▲▼前清大校長賀陳弘批評，不合理低學費正在謀殺台灣高教，呼籲政府建立合理的學雜費定期調整機制。（圖／記者許敏溶攝）

▲前清大校長賀陳弘批評，不合理低學費正在謀殺台灣高教，呼籲政府建立合理的學雜費定期調整機制。（圖／記者許敏溶攝）

賀陳弘也拿學雜費和健保費、基本工資做比較，賀陳弘說，從2004年至今，健保費與薪資水平同步調整，也有費率調整機制，累計調漲約4成，基本工資同樣與經濟成長同步調整，也有費率調整機制，但學雜費從2004年核准53所大學調漲需雜費之後，至今不僅沒有固定費率調整機制，18年來調幅是「0％」，估計18年，學雜費共短缺約1700億元，不僅造成大學資源不足，更延誤高教發展。

賀陳弘進一步表示，學雜費合理化是大學治理的基礎工程，這樣不合理的低學費，正在謀殺台灣高教，若學雜費問題不解決，其他什麼都是空談，可惜目前學雜費變成政治問題，政府回應都是不是不能討論，關切弱勢生在學雜費機制中是否更弱勢。

因此，賀陳弘建議政府建立合理的學雜費定期調整機制，學雜費的調整幅度，至少要在物價指數與受顧員工薪資這兩個數字之間，對弱勢生，則成立平準基金保護，將增加的學雜費撥出固定比率來補助弱勢學生，讓弱勢生「漲多少、補多少」。

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