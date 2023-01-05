跟進拒領六千！　媒體人霸氣喊：若硬塞錢「等我的捐款收據」

▲黃光芹表示自己會跟進梁文傑「拒領6000元」。（圖／翻攝自黃光芹、梁文傑臉書）

記者江采蓁／綜合報導

行政院長蘇貞昌宣布全民普發6000元現金「還稅於民」，對此，前台北市議員梁文傑4日就在臉書表示「自己沒資格領」，資深媒體人黃光芹5日也在臉書發文表示跟進「拒領」，她指出，如果政府硬把6000元塞進她的户頭，她會領出來，捐款給慈善團體，喊話「那些對我嗆聲的人，請等待我的收據」。

梁文傑表示，發現金是沒問題，但他認為，自己是真的覺得沒資格領，因為疫情三年他在當議員，薪水固定，一點沒受影響，而稅收超徵是來自企業，他沒多繳一分錢，「若硬要把錢塞給我，麻煩請開個退款帳戶，讓我能退回國庫」。

對此，黃光芹霸氣表示「我跟！」她指出，雖然她的理由不同，作法也另異，但既然她敢發文，早就決定拒領。她提到，如果政府硬把6000元塞進她的户頭，她會領出來，一如往常，在歲末年關之際，她將會捐款給慈善團體，她也喊話，「那些對我嗆聲的人，請等待我的收據」。此外，她先前也表示，普發現金就如潘朵拉盒子，一旦被打開便再也無法收回，所以政府只好打腫臉充胖子，拿出1800億元討好選民，痛批「政府天女散財，債留子孫的事，我們這代不應該做」。