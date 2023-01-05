　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普發6000元吵翻　鄭家純表態了！點名1類人「捐出來」爆共鳴

▲鄭家純給予網友旅日建議。（圖／翻攝自臉書／鄭家純）

▲鄭家純表態支持普發6000元。（圖／翻攝自臉書／鄭家純）

網搜小組／鄺郁庭報導

行政院長蘇貞昌近日拍板以「全民共享」為基調，4日正式宣布，不排富、普發現金6000元「還稅於民」，引發外界激烈議論。「雞排妹」鄭家純看到某些留言後，忍不住接連在臉書發文表達看法，其中一篇直呼，「不想領的人，收到後可以去捐公益，給那些你做完功課後，想幫助的弱勢／議題／動物等等團體。」

鄭家純4日下午近1點先發文，「有些人在那邊吵：#夜市攤販沒繳稅怎麼能拿6千？」對此，她表示「建議你們今天開始去小吃店、路邊攤販時，都對老闆大聲嗆出來：『你還不是因為我，全家才有6000可以領！』」並在留言處力挺普發決策，「超徵部份，補貼被一堆人濫用的健保、規劃預算在安定民生，還有額度可以用來普發現金給民眾，但巨嬰永遠不會滿足。企業繳稅大戶都沒吵了，其他人安靜接受對大家都好的結果很難嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔了2小時左右，她再度發文，「單身沒小孩的人，感覺不到6000能幫助到普通收入家庭多少，那你去問身邊有小孩的同學、親友。」接著還點名「不想領的人」，「收到後可以去捐公益，給那些你做完功課後，想幫助的弱勢／議題／動物等等團體。」

兩篇貼文都引來許多共鳴，「鬼才阿水Awater」就分別留言，「很多根本沒在討論事件的本質，只是一直不斷的反對跟吵鬧而已」、「有小孩之後，各項都是龐大的開支，更別說如果還送托嬰或是找保母了。」

還有網友直呼，「6000幫助很大了～尤其是單親又有5個孩子」、「身為住家剛被火災波及的人，覺得6000根本雪中送炭」、「6000很多，尤其年後很多人戶頭很空，又是開學季」、「6000繳小孩安親班一個月費用」、「我想領，剛好當今年公司沒有發的年終」、「6000可以買一箱奶粉了，幫助很大的。」

ET快訊
快訊／調查局官員猥褻2正妹！　下場慘了
快訊／小甜甜亮「法院保護令」！　遭宋先生跨坐暴打
6000元吵翻！　鄭家純點名1類人「捐出來」
快訊／丟丟妹超短裙薄紗現身了！　火辣出庭
丟丟妹老公開撕！　告妻搬4千萬涉侵占
快訊／星光幫女星生了！　寶寶躺保溫箱治療
快訊／高虹安宣布：新竹棒球場不辦WBC熱身賽！
鄉長外遇下屬被拍「荒淫片」勒索600萬！　他照樣當選
快訊／6000元何時領？　最快入帳時間點曝光
調查局官員是捷運癡漢！　2女遭摸私處

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／8歲童確診併發腦炎　口吐白沫眼上吊送醫3天不治…學校哀悼

普發6000元吵翻　鄭家純表態了！點名1類人「捐出來」爆共鳴

美妝YTB老公涉洗錢案　「不知情」心碎離婚！他列時間軸打臉：騙誰

好市多「高檔1神物」被調包　妹子氣炸退貨！網逆風羨慕：好吃耶

今年將採購大批新疫苗　李秉穎估一定打不完：成本效益不高

媳婦懷孕離職！婆婆竟拿「大姑5年前內褲」給她穿：怕噁心就用護墊

震央罕見！桃園楊梅3.2淺層地震　氣象局曝「主因」：餘震機率小

2022豐收年　嘉藥粧品系捷報頻傳席捲金銀銅獎

楊梅鄉民以為爆炸　8:15地震「震央很少見」

高教深耕二期970億元上路　聚焦學校發展特色＋培育學生關鍵能力

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

獨／8歲童確診併發腦炎　口吐白沫眼上吊送醫3天不治…學校哀悼

普發6000元吵翻　鄭家純表態了！點名1類人「捐出來」爆共鳴

美妝YTB老公涉洗錢案　「不知情」心碎離婚！他列時間軸打臉：騙誰

好市多「高檔1神物」被調包　妹子氣炸退貨！網逆風羨慕：好吃耶

今年將採購大批新疫苗　李秉穎估一定打不完：成本效益不高

媳婦懷孕離職！婆婆竟拿「大姑5年前內褲」給她穿：怕噁心就用護墊

震央罕見！桃園楊梅3.2淺層地震　氣象局曝「主因」：餘震機率小

2022豐收年　嘉藥粧品系捷報頻傳席捲金銀銅獎

楊梅鄉民以為爆炸　8:15地震「震央很少見」

高教深耕二期970億元上路　聚焦學校發展特色＋培育學生關鍵能力

9歲女童胸部竟遭「種草莓」！狼父遭逮獲輕判定讞

新竹棒球場存在152項問題　高虹安忍痛宣布：不辦經典賽熱身賽

連勝文沒當兵反兵役延長？朱立倫急滅火是家長心態　國民黨挺國防

通緝男怕曝光「一直躱女友後面」　桃園眼尖警戳破假身分

明天揪同事一起喝！　超商連3天「大杯特濃美式買1送1」

外送員東西放了就走　媽門口取貨發現「10kg貨物」壓嬰兒身上嚇壞

朱立倫稱藍營執政現金年前發　綠委批「喊燒」：不是當過新北市長嗎？

快訊／官員搭捷運「5分鐘內猥褻2正妹」！調查局回應了：從重懲處

機車騎士違規行駛快車道「警只勸導不開單」　恆春分局回應了

「台北年貨大街」明登場！晶華住房含早餐、名廚帶逛迪化街教煲湯

乳巨難聚人心！高雄警臨檢酒店　低胸短裙妹軍容壯盛比客人多

生活熱門新聞

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

警拍安妮亞搶銀行　1天吸引400萬日本人觀看

全民領錢了！最高拿15000元

楊梅鄉民以為爆炸　8:15地震「震央很少見」

第一位YTB「斗內金破千萬」是他！罵人就有錢

好市多1夯物「小孩吃上癮」！千人讚：想多囤幾盒

全民普發6千元　矢板明夫警示「安倍晉三教訓」

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

2000元刮刮樂中獎率超高？　回本率曝光

I奶幼教師下海拍寫真　媽見辣照淚崩

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

更多熱門

相關新聞

中低收加碼領！他轟1類人「是不是賺爛了」　真相打臉

中低收加碼領！他轟1類人「是不是賺爛了」　真相打臉

行政院長蘇貞昌今宣布，每人發放6000元，預計年後入帳；不僅如此，更針對低收入戶、中低收入戶額外加碼。對此，就有網友質疑，無須繳稅的「偽低收入戶」不就賺爛了，然而此話一出，立刻被眾人打臉。

蘇貞昌曾喊「發現金會存起來」　網開酸

蘇貞昌曾喊「發現金會存起來」　網開酸

最多拿6000！網點名「這2類人」沒資格領

最多拿6000！網點名「這2類人」沒資格領

全民共享！年前發現金不可行？　綠委曝一方式：相信各黨派都會同意

全民共享！年前發現金不可行？　綠委曝一方式：相信各黨派都會同意

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

關鍵字：

鄭家純雞排妹普發稅金繳稅

讀者迴響

熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

假鈔集團成員皆20多歲　彰化夜市攤商整晚慘做白工

快訊／五股死亡車禍！爸騎車載女兒遭撞飛亡

愛愛太多次「精盡人亡」？泌尿醫解答　一天DIY最佳次數曝光

小S私下「只給派翠克」　蔡康永起身拒錄

她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面