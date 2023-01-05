普發6000元吵翻　鄭家純表態了！點名1類人「捐出來」爆共鳴

▲鄭家純表態支持普發6000元。（圖／翻攝自臉書／鄭家純）

網搜小組／鄺郁庭報導

行政院長蘇貞昌近日拍板以「全民共享」為基調，4日正式宣布，不排富、普發現金6000元「還稅於民」，引發外界激烈議論。「雞排妹」鄭家純看到某些留言後，忍不住接連在臉書發文表達看法，其中一篇直呼，「不想領的人，收到後可以去捐公益，給那些你做完功課後，想幫助的弱勢／議題／動物等等團體。」

鄭家純4日下午近1點先發文，「有些人在那邊吵：#夜市攤販沒繳稅怎麼能拿6千？」對此，她表示「建議你們今天開始去小吃店、路邊攤販時，都對老闆大聲嗆出來：『你還不是因為我，全家才有6000可以領！』」並在留言處力挺普發決策，「超徵部份，補貼被一堆人濫用的健保、規劃預算在安定民生，還有額度可以用來普發現金給民眾，但巨嬰永遠不會滿足。企業繳稅大戶都沒吵了，其他人安靜接受對大家都好的結果很難嗎？」

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隔了2小時左右，她再度發文，「單身沒小孩的人，感覺不到6000能幫助到普通收入家庭多少，那你去問身邊有小孩的同學、親友。」接著還點名「不想領的人」，「收到後可以去捐公益，給那些你做完功課後，想幫助的弱勢／議題／動物等等團體。」

兩篇貼文都引來許多共鳴，「鬼才阿水Awater」就分別留言，「很多根本沒在討論事件的本質，只是一直不斷的反對跟吵鬧而已」、「有小孩之後，各項都是龐大的開支，更別說如果還送托嬰或是找保母了。」

還有網友直呼，「6000幫助很大了～尤其是單親又有5個孩子」、「身為住家剛被火災波及的人，覺得6000根本雪中送炭」、「6000很多，尤其年後很多人戶頭很空，又是開學季」、「6000繳小孩安親班一個月費用」、「我想領，剛好當今年公司沒有發的年終」、「6000可以買一箱奶粉了，幫助很大的。」