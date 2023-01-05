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轟民進黨大撒幣「製造假象」　館長揭普發6千內幕！預言這噩夢將上演

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長開直播再轟民進黨。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者朱祖儀／綜合報導

中央日前拍板，將「還稅於民」每人普發6千元，但消息一出卻引來兩極評論。經常針貶時事的「館長」陳之漢也針對此事發表看法，認為民進黨此舉根本是製造假象，因為一發錢又是在舉債，官員平時都不知道在做什麼，才會導致超徵稅收。他更預言，今年基本薪資調漲，未來只會讓物價跟著上漲。

館長昨（4）日開直播表示，此次政府超徵4500億元，一開始說減輕人民負擔，要補貼房貸族、用電大戶等，結果話剛說出口隨即被砲轟，之後才急轉彎表示要普發6千元給民眾。對於這一連串操作，他認為「這從頭到尾就是一個，講難聽一點，民進黨自己捅一個馬蜂窩，製造一個假象，其實是他超徵」。

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館長也舉例說，大家將此次事情想成一間公司，會計部門把今年的預算抓出來，結果抓錯了，所以會讓民眾覺得超徵，「就好像你賺了很多錢，我們這一年多賺了很多錢，事實上你虧的都沒算到，你只算到賺的」。他直言民進黨發錢就是為了選票，「沒用啦，你現在做這些事情，無論你要不要退錢，他們民進黨又要大撒幣，反正國家欠錢繼續欠，趕快發給他們就沒事了，還可以順便買個票，收買一下人心嘛」。

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長認為民進黨此舉只會繼續舉債。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長指出，這次究竟為何會超徵，事實上就是「這些官員平常都不知道在幹什麼，亂搞啦」，認為就是因為財政部亂算，製造出一個假象，「讓民眾看到民進黨還可以超徵稅，好像國泰民安、風調雨順」，但這一切都只是一個表象，事實上民進黨執政這7年其實都在舉債，「你認為這次退稅，人民會把票投給你嗎？不會，因為這1、2件事都是你們造成的」，因此民進黨這次的做法只會讓民調更低，「對整體是一直持續扣分的」。

館長也提到基本工資調漲，表示「為什麼我說農曆年後要漲？因為政府調這一波，他直接反映在市場，這一波基本薪資往上走，所有的東西又會往上走，每一次都這樣」，只要員工薪資調漲1千元，市面上所有東西都會調漲個1至5元，「永遠都是物價在漲的速度，追不上薪水要漲的速度，那薪水漲的速度，薪水漲上來，物價絕對跟著漲」，最後薪水有調跟沒調是一樣的，「政府真的是很好笑，數字給人民呼攏呼攏就好了」。

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