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遲到30年的道歉！男偷書愧疚「寄3000元賠罪」　書店暖舉曝光

▲▼男子因偷書來信向金石堂道歉。（圖／翻攝自Facebook／金石堂KingStone）

▲金石堂日前收到一封遲到30年的道歉信。（圖／翻攝自Facebook／金石堂KingStone）

記者郭卉寧／綜合報導

人難免會犯錯，但只要願意改正，就永遠不嫌晚！知名書店金石堂日前收到一封「阿兵哥的自白書」，內容寫下他年少時曾在店裡偷了一本書，但長大後一直受到良心譴責，即使過了30多年仍無法釋懷，因此決定來信道歉並附上3千元，希望能彌補當年的錯誤。而金石堂也將這筆賠償金捐出，盼能把「改正的意念」傳遞下去。

臉書粉專「金石堂KingStone」日前發文表示，在2022年末收到一封自白信，信中寫著：「民國79年左右，我是中壢這邊的阿兵哥，可能是貪小便宜，阿兵哥沒啥錢……都有可能，畢竟已經過了30來年，我也早已忘記事由，當時我在貴店偷了一本書。」

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▲▼男子因偷書來信向金石堂道歉。（圖／翻攝自Facebook／金石堂KingStone）

▲阿兵哥坦白，30多年前曾在書店偷了一本書。（圖／翻攝自Facebook／金石堂KingStone）

阿兵哥坦言，一直以來心中都記著這件事，也想讓事件告一段落，因此特地來信道歉，「還請老闆、店長接受我的歉意，原諒我年少無知的行為。」並隨信附上3千元，希望能彌補當年不懂事而犯下的錯誤。

對此，金石堂指出，實體書店經常會遇到書籍不翼而飛的狀況，「偶爾也會想：偷書人肯定也是喜歡閱讀的吧？但這行為讓我們是挺傷心…」不過，收到這封遲到30多年的道歉信，則讓他們湧現許多想法，並真心感謝這位阿兵哥的來信，「我們看到人性正向與希望的那一面，畢竟要能面對不完美的自己，多年過去依然勇敢說出口，實非易事啊。」

▲▼男子因偷書來信向金石堂道歉。（圖／翻攝自Facebook／金石堂KingStone）

▲金石堂將信中附上的3千元全數捐出。（圖／翻攝自Facebook／金石堂KingStone）

文末，金石堂也表示，為了把阿兵哥這份「改正的意念」，轉化為正向與希望的心意，決定將信中所附的3千元全數捐給家扶基金會，「希望新的一年，你我都有勇氣面對自己、勇於改正，這個世界只會有更多更多的善良與好事。」

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