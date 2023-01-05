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金士頓重返CES舞台　揭曉IronKey新品與2023產品版圖

▲▼金士頓推出Kingston IronKey系列首款硬體加密Type-C USB隨身碟 Vault Privacy 50C。（圖／金士頓）

▲金士頓推出Kingston IronKey系列首款硬體加密Type-C USB隨身碟Vault Privacy 50C。（圖／金士頓）

記者高兆麟／綜合報導

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓今宣布將重返眾所矚目的CES盛事，於拉斯維加斯展出多款新品、並分享2023年度規劃，帶來一系列可支援工業、消費級、遊戲電競等全方位應用情境的創新產品，延續「Kingston Is With You」的品牌理念。


現今許多企業因應疫情，積極推動遠距工作、行動辦公等措施；在此趨勢下，如何在各式行動裝置上確保機敏資料的安全性，也成為企業IT管理的一大課題。因應此項需求，金士頓推出Kingston IronKey系列首款硬體加密Type-C USB隨身碟 Vault Privacy 50C，從裝置端防堵潛在的資安漏洞。此款隨身碟具備FIPS 197 認證和 XTS-AES 256 位元硬體加密技術，可有效協助使用者保護裝置內的重要資料、抵禦BadUSB攻擊與暴力攻擊(Brute Force attacks)。

此外，Vault Privacy 50 支援複雜模式(Complex)與密碼片語模式(Passphrase)，使用者可運用數字 PIN、句子、單詞列表來設定便於記憶的個人專屬密碼，卻又因其特殊性，可有效防止他人破解。


金士頓旗下擁有一系列屢獲好評的硬體加密儲存解決方案，包括 VP50 加密隨身碟、申請FIPS 140-3 Level 3認證並附帶數字鍵盤的 KP200，以及首款具備彩色觸控螢幕、可直覺操作的外接式固態硬碟 VP80ES等，以全方位產品為企業與消費者提供完善的保護。


金士頓不僅透過硬體技術守護資安，更藉由創新的高效能產品不斷刷新業界標準、打造絕佳的超頻與遊戲體驗。前次參展CES 迄今，金士頓旗下的全新電競產品線Kingston FURY接連推出速度高達 7200MT/s 的Kingston FURY Renegade DDR5記憶體、適用於小型系統與筆電的 Impact SODIMM 記憶體、以及具備專用散熱片設計的 Renegade SSD等儲存解決方案，為PC 玩家、遊戲愛好者與內容創作者帶來兼具強大效能與前衛風格的極致之選。


同時，本次金士頓也將與產業夥伴Intel攜手，於CES現場展示Intel NUC 最新系統技術如何與Kingston FURY 記憶體相互加乘、激發出專為遊戲而生的強大爆發力。

金士頓表示：「睽違多時，今年很高興能與眾多產業夥伴一同重返CES實體展。在這座全球創新的舞臺上，我們不但得以展現過去幾年匯聚的研發成果，更同時預告金士頓於2023 年的發展藍圖，進而推出最新的解決方案以滿足消費者日常需求。」

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