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華碩CES搶先推電競新品：龍王3一體式水冷、ATX 3.0金牌電源供應器

▲▼華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,電競周邊,CES,CES 2023。（圖／華碩提供）

▲ 華碩在 CES 期間搶先推出新品。（圖／ASUS提供）

記者樓菀玲／台北報導

2023 伊始，華碩率先推出 ROG Strix Aura Edition 與 TUF Gaming 兩大系列金牌電源供應器，以及全新一代 ROG Ryuo III 360 ARGB / 240 ARGB 一體式水冷散熱器，其中金牌電源供應器不僅支援最新 ATX 3.0 標準，並隨附 16-pin PCIe 傳輸線，能將高達600W的功率傳送至相容的顯示卡。

而 ROG Ryuo III 360 ARGB / 240 ARGB 一體式水冷散熱器，則率先採用 Asetek 第 8 代水冷頭，得以釋放最新 Intel、AMD 處理器強大效能，將全方位助攻玩家於競爭激烈的各式會戰中奪得致勝先機。除上述精銳重裝，華碩另同步發表 TUF Gaming GT502 電競機殼和 TF120 ARGB 風扇「軍戎白」新色，成為 DIY 玩家組裝個人電腦時無可挑剔的理想首選。

ROG Strix Aura Edition 金牌電源供應器

全新 ROG Strix Aura Edition 金牌電源供應器，擁有 1000W、850W 和 750W 等多種版本，其時尚的鋁製機殼本身即具散熱功效，搭配內建加大散熱片，以及採用雙滾珠軸承設計的 135 mm 軸向式風扇，將大幅降低運作溫度及噪音，延長組件使用壽命，並獲得 Cybenetics Lambda A+ 認證肯定。

此外，ROG Strix Aura Edition 系列亦配備超低等效串聯電阻（Equivalent Series Resistance，ESR）日製電容，可提供卓越電源效率，同時還與 Aura Sync 技術相容，組裝玩家透過隨附的 RGB 連接線，即可輕鬆整合所有支援此技術的裝置，實現繽紛絢麗的同步自訂燈效。

▲▼華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,電競周邊,CES,CES 2023。（圖／華碩提供）

▲ ROG Strix Aura Edition 金牌電源供應器。（圖／ASUS提供）

TUF Gaming 金牌電源供應器

迎接新的一年，華碩也推出更高功率的 TUF Gaming 電源供應器，可為執行未來 3A 遊戲大作的 DIY 組裝電腦提供完美電力，其承襲上一代產品，採用軍規等級組件與 135 mm 軸向式風扇，以確保長時運作的高度穩定性，而 PCB 上的防護塗層，則可避免因濕氣及灰塵導致短路。

全新 TUF Gaming 系列，亦提供 1000W、850W 及 750W 等多樣選擇，且每個型號皆為全模組化設計，使用者可隨心所欲直覺拆卸不必要的連接線，維持電腦內部整齊俐落，效能與外觀兼具。

▲▼華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,電競周邊,CES,CES 2023。（圖／華碩提供）

▲ TUF Gaming 金牌電源供應器。（圖／ASUS提供）

ROG Ryuo III 360 ARGB / 240 ARGB 一體式水冷散熱器

ROG Ryuo III 360 ARGB / 240 ARGB 內建第 8 代 Asetek 水冷頭，並採用三相馬達，可提供更高流量與更低阻抗的終極冷卻；獨家 Anime Matrix mini LED 陣列，能顯示 ROG 動畫、重要系統數據或自定義內容，搭配高耐用性及旗艦級產品美學的鋁製組件、真空鍍膜，即使在關機或未使用任何燈光效果狀態下，也可看見內裝硬體組件，無時無刻保持設備時尚美觀；此外，全新 ROG Ryuo III 360 ARGB / 240 ARGB 亦提供業界最長６年保內換新。

▲▼華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,電競周邊,CES,CES 2023。（圖／華碩提供）

▲ ROG Ryuo III 360 ARGB / 240 ARGB 一體式水冷散熱器。（圖／ASUS提供）

TUF Gaming GT502 電競機殼 軍戎白版本

TUF Gaming GT502 雙艙結構不僅可強化散熱，亦擁有絕佳擴充性，可容納 200mm 電源供應器、至多 13 個風扇，另配備 3 個 360mm 散熱器安裝點，即使超頻狀態下，也能提供硬體所需的卓越冷卻效能；正面和左側的全尺寸強化玻璃側板，除可讓使用者精心挑選的零組件一覽無遺，前面板上發光的 TUF Gaming 標誌更支援 Aura Sync 燈光模組，外型耀眼出眾。

▲▼華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,電競周邊,CES,CES 2023。（圖／華碩提供）

▲ TUF Gaming GT502 電競機殼 軍戎白版本。（圖／ASUS提供）

TUF Gaming TF120 ARGB 風扇 軍戎白版本

TUF Gaming TF120 ARGB 是專為高效散熱與特殊 ARGB 燈光效果設計的 120mm 風扇，其配備的進階流體動力軸承，使用壽命可達 250,000 小時；領先同級的 76 CFM 超大風量，以及支援 PWM 超廣 RPM 轉速範圍（250~1900），還可自動調節適合使用者的運轉情境，達到效能與噪音最佳平衡，加上雙層 ARGB LED 與 Aura Sync技術，將能輕鬆打造專屬個人風格的組裝電腦。

▲▼華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,電競周邊,CES,CES 2023。（圖／華碩提供）

▲ TUF Gaming TF120 ARGB 風扇 軍戎白版本。（圖／ASUS提供）

 
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