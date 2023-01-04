ROG敗家之眼CES再有電競周邊　首款1440P OLED 電競螢幕亮相

▲ ROG 在 CES 期間公開多款電競相關周邊。（圖／ROG 提供，下同）

記者樓菀玲／台北報導

華碩（ASUS）在一年一度的 CES 展期間，公開多款電競筆電和相關周邊，ROG 也展示多款首次亮相新品，包括：全球最快 540Hz 電競螢幕 ROG Swift Pro PG248QP，與首款 27 吋 1440p OLED 電競螢幕 ROG Swift OLED PG27AQDM，擁有超高 240Hz 畫面更新率和 0.03ms 反應時間，以及全球首款四頻 Wi-Fi 7 電競路由器 ROG Rapture GT-BE98、ROG Azoth 75% 無線客製化電競機械鍵盤，內蘊多項高階功能。

同時 ROG 也再度與擁有全球數百萬 FPS 遊戲玩家的訓練軟體 Aim Lab 合作，聯手打造全新週邊，提升電子競技遊戲標準至嶄新境界，如：ROG Harpe Ace Aim Lab Edition 電競滑鼠、ROG Hone Ace Aim Lab Edition 電競滑鼠墊，再加上內建不受限制自訂功能的 ROG Raikiri Pro PC 無線控制器與功能豐富的 ROG Destrier 人體工學電競椅。

電競螢幕 ROG Swift Pro PG248QP

ROG Swift Pro PG248QP 不只是全球首款 540Hz 電競螢幕，亦為全新電競 TN（E-TN）技術寫下全新效能里程，提供比標準 TN 面板快 60% 的反應時間，實現更高速的畫面更新率與極致清晰度；此外，PG248QP 採用全新支架設計，附帶可伸縮、鎖定的固定夾，減少底座空間。

此款 24.1 吋 Full HD（1920 x 1080）螢幕，不僅具備疾速 540Hz （超頻）更新率，其 G-SYNC 處理器另配有 NVIDIA Reflex Analyzer，可量測整體系統延遲，成就絕佳遊戲體驗。同時，內建的 ESS DAC 還可打造環繞音效，增強槍聲、腳步聲，傳遞幾近零延遲的高保真音訊，攻城掠地時更「聲」歷其境。

▲ 電競螢幕 ROG Swift Pro PG248QP。

電競螢幕 ROG Swift OLED PG27AQDM

Swift OLED PG27AQDM 為 ROG 首款 1440p OLED 電競螢幕，擁有超快 240Hz 更新率和 0.03ms 反應時間，並具備 1,000 尼特峰值亮度 與防眩光細微紋理塗層，可減少反射，帶來出色的視覺感官。全新 PG27AQDM 內建經大幅改良的散熱系統，包括訂製的散熱器、內部熱對流路徑最佳化設計，以及尺寸加大的頂部透氣孔，可提升整體散熱，較其他27吋OLED電競螢幕平均溫度低5%，同步減少螢幕烙印。

而智慧電壓最佳化功能，則可控制每個畫素的電壓量，加上專為面板編寫的智慧演算法，根據溫度變化調整最佳電壓，PG27AQDM 亦配備亮度均勻功能，即使亮白色視窗發生劇烈變化，也能保持照度水準，且在新款 DisplayWidget Center 加持下，透過簡易直覺的操作介面，以滑鼠快速變更系統功能與 OLED 設定。

▲ 電競螢幕 ROG Swift OLED PG27AQDM。



電競路由器 ROG Rapture GT-BE98

ROG Rapture GT-BE98 為世界首款四頻 Wi-Fi 7 電競路由器，以 6GHz 頻段支援的 320MHz通道，淋漓發揮 Wi-Fi 7 剽悍性能，提供比前代快 160% 的連線速度。此外，4K 正交振幅調變還能增加資料傳輸封包量，提升 20% 峰值資料傳輸，達 25,000 Mbps 驚人網速，搭配兩項全新革命性功能：Multi-Link Operation（多重鏈路運作）、Multi-RU Puncturing（多重資源單元前導碼刪除），為使用者帶來更高效穩定的無線連網。

其中 Multi-Link Operation（多重鏈路運作）可在不同頻段及通道上同時傳輸，增進裝置傳輸量、降低延遲，提升可靠度。Multi-RU Puncturing（多重資源單元前導碼刪除）則能將通道頻寬分割成較小單元，消除剩餘頻寬干擾，提高連線效率。一般玩家除藉由一個 10 Gbps WAN/LAN 連接埠和兩個 10 Gbps LAN 連接埠，坐享高達 10 倍的資料傳輸速度，輕鬆滿足頻寬要求較高的任務。

針對室內空間較大的玩家，還可透過獨家 ASUS RangeBoost Plus 改善訊號涵蓋範圍，強化連線，加上 ROG 三段遊戲加速功能，大幅減少 Ping 值，打造無懈可擊的娛樂饗宴。

▲ 電競路由器 ROG Rapture GT-BE98。

電競滑鼠 ROG X Aim Lab

專為電競選手／遊戲專業人士，以及戰況激烈的 FPS 遊戲而生的 ROG Harpe Ace Aim Lab Edition 無線電競滑鼠，超輕量 54 公克精巧外型，不僅具備出色的手掌支撐力與穩定性，紮實握感還可大幅提升控制效果。傳奇性的跨界合作亦造就了 Aim Lab Settings Optimizer 獨家功能，將協助玩家分析、自訂最符合個人優勢與表現的滑鼠設定，打造最適合的戰鬥平台。

全新 ROG Harpe Ace Aim Lab Edition，另支援有線 USB、2.4 GHz RF、藍牙三模連線，最多與三個裝置配對；玩家透過 ROG SpeedNova 無線技術，可在 2.4 GHz RF 模式中確保低延遲、可靠的無線效能，以及最佳能源效率；按下不同的滑鼠按鈕組合，直接調整常用設定，出門在外也能輕鬆校準；此外，內建的ROG微動開關，擁有高達7,000萬次的點擊使用壽命，提供瞬時反應精準度，搭配隨附止滑貼，為玩家帶來一絕的操控力和增添風格。

電競滑鼠墊 ROG Hone Ace Aim Lab Edition

ROG Hone Ace Aim Lab Edition 為大尺寸電競滑鼠墊，搭配Aim Lab軟體特製訓練關卡「Aim Lab ROG 360」，協助FPS玩家提高移動準確度，以及一致的準星定位。其採用的亂紋布表面提供最佳摩擦力，搭配防水、防油與防塵的保護性奈米塗層，適度緩衝的柔軟防滑橡膠底座，提供玩家無可挑剔的遊戲體驗。

電競機械鍵盤 ROG Azoth

ROG Azoth 是具有多項進階DIY功能的 75% 無線客製化電競機械鍵盤，包括：矽膠墊片結構設計和三層消音、熱插拔、工廠預潤滑的 ROG NX 機械式鍵軸／鍵盤穩定器／PBT 二色成型鍵帽，及隨附的鍵軸潤滑套件，玩家將深刻感受前所未有的鍵擊體驗。

全新 ROG Azoth 除配備一 OLED 螢幕，擁有簡易直覺的控制介面，支援三模連線功能，在 2.4 GHz RF 模式下的 ROG SpeedNova 無線技術，相容 MacOS，提供長達 2,000 小時以上的遊戲時間（OLED 和 RGB 關閉狀態下）；玩家還可透過藍牙同時連接、切換至多三台裝置，或以有線USB使用，搭配不同高度支腳，調整多達三種傾斜角度。

▲ 電競機械鍵盤 ROG Azoth。

無線控制器 ROG Raikiri Pro

ROG Raikiri Pro PC 無線控制器為全球首款通過 Xbox認證的三模控制器，支援有線 USB、2.4 GHz RF 與藍牙三種連線模式，是 PC、筆記型電腦和新一代 Xbox 上暢玩遊戲的完美選擇。全新 ROG Raikiri Pro，不僅配備玩家一手掌握所需的各項功能和自訂選項，亦搭載 OLED 螢幕，自訂圖像、文字或動畫，或顯示充電狀態、麥克風靜音和設定檔指示。

頂部兩個按鍵讓使用者在遊戲中快速切換設定；後方四個按鍵，則可透過 Armoury Crate 應用程式設定遊戲指令，如：快捷鍵或切換類比搖桿靈敏度，甚至調整震動、死區等其他客製化功能。此外，ROG Raikiri Pro另有實體扳機鎖供玩家設定左、右扳機行程，並內建 ESS DAC 與 3.5 公釐耳機插孔。

▲ 無線控制器 ROG Raikiri Pro。

人體工學電競椅 ROG Destrier

ROG Destrier 為全新人體工學電競椅，採用低調全黑電競美學設計，兼備靈活的調節度，以及絕佳舒適度。堅固的鋁製框架、透氣網布與軟硬適中的 PU 泡綿，提供卓越支撐性；搭配頭枕、腰托和精緻的 PU 扶手墊，與針對手遊模式打造的特殊扶手高度，時時刻刻都能「坐」享無與倫比的遊戲盛宴；ROG Destrier 亦配備可拆式隔音屏，降低外界干擾，讓玩家沉醉在令人著迷的遊戲世界。

▲ 人體工學電競椅 ROG Destrier。