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CES 2023華碩ROG秀肌肉　2023年電競筆電再添生力軍

▲華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,電競周邊,CES,CES 2023。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 華碩公開 CES 2023 ROG 系列電競筆電新品。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

華碩（ASUS）在一年一度的 CES 展期間，公開多款電競筆電，包含 TUF Gaming、ROG Strix Scar、ROG Scar、ROG Zephyrus、ROG Flow 等系列新品，為接下來 2023 年的筆電陣容再添生力軍。

ROG 系列這次採用新款 AMD Zen 4、Intel 第 13 代處理器，以及新款 AMD RDNA3 和 NVIDIA RTX 40 系列顯示卡，同時也強化了散熱性能和打造全新螢幕機型，原本的 15 吋和 17 吋螢幕分別以調整螢幕面板的方式，以 16:10 的比例將既有螢幕尺寸往上調整為 16 吋和 18 吋，相當於原本規格不動的情況之下，進一步擴大螢幕比例。

華碩稱本次發表的新筆電支援 100% DCI-P3廣色域並通過Pantone認證，其中分別有四款機型採用 ROG Nebula HDR 面板、五款機型採用 ROG NUBULA Display 面板，搭載 Mini LED 技術，並具1,100尼特峰值亮度，高達 512 個調光區、100,000 : 1 對比度，強化螢幕表現。

▲▼華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,電競周邊,CES,CES 2023。（圖／華碩提供）

▲ ROG 稱這次針對多項規格進行強化。（圖／翻攝自 ROG）

▲▼華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,電競周邊,CES,CES 2023。（圖／華碩提供）

▲ 這次共有兩種面板：ROG Nebula HDR、ROG NUBULA Display 面板。（圖／翻攝自 ROG）

▲▼華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,電競周邊,CES,CES 2023。（圖／華碩提供）

▲ 四款機型採用 ROG Nebula HDR 面板。（圖／翻攝自 ROG）

▲▼華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,電競周邊,CES,CES 2023。（圖／華碩提供）

▲ 五款機型採用 ROG NUBULA Display 面板。（圖／翻攝自 ROG）

ROG Strix SCAR／Strix G 系列

Strix SCAR 系列提供 16、17、18 吋電競筆電選項，配備 NVIDIA GeForce RTX 40 系列顯示卡和 Advanced Optimus技術，處理器採用 Conductonaut Extreme 液態金屬，搭配全新三風扇技術、環狀出風設計（Full-surround Vents）以及智慧型散熱功能。

ROG Strix SCAR 16（G634）搭載 16:10 Nebula HDR 螢幕，以 Mini LED 面板、240Hz／3ms 反應時間帶來擬真視覺，最高搭載第 13 代 Intel Core i9-13980HX 處理器、NVIDIA GeForce RTX 4080 顯示卡 ，具 MUX 獨顯直連開關。至於 ROG Strix SCAR 18（G834）則是全新尺寸，配備 18 吋 Nebula 顯示器，最高支援 QHD 240Hz／3ms 規格，最高搭載第 13 代 Intel Core i9-13980HX 處理器、NVIDIA GeForce RTX 4090 顯示卡。

ROG Zephyrus 系列

「西風之神」Zephyrus 系列以輕薄高效備受玩家青睞，具備 Dolby Atmos 音效技術、雙向式 AI 降噪麥克風，搭配紅外線攝影機和 180° ErgoLift 螢幕轉軸，系統支援 Windows Hello 秒速辨識登入，並提供多種連線選項，包括 DisplayPort 1.4 和電源傳輸功能的 100W USB Type-C 連接埠、可 PD 充電，內建 Wi-Fi 6E 進行高速無線連接。其中熱門款 ROG Zephyrus G14 規格升級，並追加 16 吋面板、94% 螢幕佔比和 16:10 加大螢幕的 ROG Zephyrus G16。

值得注意的是，ROG Zephyrus M16（GU604）全新 2023 年設計版本登場，除擁有 92% 螢幕佔比、16:10 的 Nebula HDR 螢幕外，上蓋採用精品級四壁鏡面拋光，更加入了超吸睛的 ROG 動態編程 LED 顯示器（AniMe Matrix），供玩家自訂文字與圖案。

筆電本身最高搭載第 13 代 Intel Core i9-13900H 處理器、NVIDIA GeForce RTX 4080 筆電顯示卡 ，最大功率（TGP）高達 145W，亦配備 MUX 獨顯直連開關及 NVIDIA Advanced Optimus 技術，散熱則是配有 ROG Intelligent Cooling 三風扇技術和全尺寸散熱器、液態金屬。

▲華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,電競周邊,CES,CES 2023。（圖／記者樓菀玲攝）

▲華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,電競周邊,CES,CES 2023。（圖／記者樓菀玲攝）

▲華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,電競周邊,CES,CES 2023。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ ROG 電競筆電。（圖／記者樓菀玲攝）

ROG Flow 系列

ROG Flow 系列延續低調未來感美學設計，ROG Flow X13（GV302）／X16（GV601）採 360° 翻轉設計，筆電、平板、影音、遊戲 4 大情境模式隨心轉換，觸控螢幕直覺精準，最大化娛樂體驗。兩者皆採用 NVIDIA GeForce RTX 40 系列顯示卡，處理器部分，ROG Flow X13 最高搭載 AMD Ryzen 9 Zen 4 處理器；ROG Flow X16 最高則搭載第 13 代 Intel Core i9-13900H 處理器，ROG Nebula HDR 螢幕帶來絕讚視覺，多達 1024 個獨立調光區域、QHD 解析度、240 Hz 更新率、3ms 反應時間，及 16:10 加大長寬比，渲染能力經 Pantone 驗證，100% DCI-P3 色域、Dolby Vision HDR。

ROG Flow Z13（GZ301）延續地表最強二合一電競筆電稱號，酷炫「電競平板」外型，支援觸控、搖桿、滑鼠，並將最新第 13 代 Intel Core i9-13900H 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 40 系列顯示卡，全部整合至輕 1.1kg、薄 1.2cm 的 13 吋精巧機身中。

▲華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,電競周邊,CES,CES 2023。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ 華碩,ASUS,ROG,玩家共和國,電競周邊,CES,CES 2023。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ ROG Flow 系列。（圖／記者樓菀玲攝）

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