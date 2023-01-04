NVIDIA CES公開新顯卡RTX 4070 Ti　1／5開賣、效能強於RTX 3090 Ti

▲ NVIDIA 公開 GeForce RTX 4070 Ti。（圖／翻攝自 NVIDIA）

記者樓菀玲／綜合報導

NVIDIA 在稍早之前舉行的 CES 發表會當中，正式揭露了自家新款 GeForce RTX 4070 Ti 顯卡，而這款顯卡正是去年所發表的 GeForce RTX 4080 12GB 版本，在規格幾乎沒有變動太多的情況下重新改名上市，並且價格從原本發表的 899 美金下修為 799 美金，相當於台幣 28,990 元，接下來將在 1 月 5 日正式開賣。

NVIDIA 在 2022 年所舉行的 GTC 2022 主題演講當中，公開了 GeForce RTX 40 系列顯示卡的規格與價格，包含 RTX 4090 和 RTX 4080 12GB／16GB，該系列採用 Ada Lovelace 架構與台積電 4nm 製程、美光 GDDR6X 記憶體，其中最頂規的旗艦卡 RTX 4090 預計在 10 月 12 日上市，RTX 4080 16GB 版本則是在同年的 11 月推出。

RTX 40 系列採用 Ada Lovelace 架構，使用了第三代 RT Core 和第四代 Tensor Core 技術，相比前面兩代 RTX 系列顯卡，本次所發表的 RTX 40 系列不僅效能大幅提升，在與 Ampere 架構相同功率的情況下，Ada Lovelace 架構可達到兩倍以上的性能表現。

▲ RTX 4070 Ti 預定在 1 月 5 日推出。（圖／翻攝自 NVIDIA）

從 NVIDIA 公開的數據指出，RTX 4070 Ti 相比前一代旗艦 RTX 3090 Ti 擁有更好的效能表現，能源效率也是 RTX 3090 Ti 的 1.8 倍，受惠於更好的技術架構和 DLSS 3 技術，讓 RTX 4070 Ti 得以採用全新第四代 Tensor 核心及 GeForce RTX 40 系列 GPU 的全新光流加速器，讓玩家可以得到更好的效能表現和遊戲體驗。

▲ RTX 4070 Ti 和 RTX 390 Ti 進行比較。（圖／翻攝自 NVIDIA）

