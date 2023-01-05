超徵稅收=行政失靈完全沒道理！　美女醫曝：認知作戰可怕的地方

▲吳欣岱表示，連續幾年的超徵固然可以討論要不要調整估算機制，但要說行政失靈也完全沒道理。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

中央拍板去年稅收超徵其中1400億全民共享，普發現金6000元，但也引起部分人士質疑是政府行政失靈。對此，台灣基進黨的美女醫師吳欣岱5日就在臉書表示，連續幾年的超徵固然可以討論要不要調整估算機制，「但要說行政失靈也完全沒道理！」，她提到，認知作戰可怕的地方就是把沒有因果關係的事情拉在一起，進而懷疑政府的功能及權威性。

吳欣岱表示，連續幾年的超徵固然可以討論看看要不要調整估算機制，「但要說行政失靈也完全沒道理」，她提到，這幾天他一直強調的就是稅收比預估的多，「不是多收了誰的錢，也不是政府做錯什麼」，為什麼就是有人要跟著媒體帶風向，不斷罵政府行政失靈？她指出，稅制當然可以改革，現在很多國家也開始有減稅的稅制改革或是退稅的作法，但是貨物稅、關稅改革的稅損和舉債狀況，都跟目前的超徵沒什麼衝突。

吳欣岱指出，認知作戰可怕的地方就是把沒有因果關係的事情拉在一起，真真假假，讓民眾接受不合邏輯的論述，進而懷疑政府的功能及權威性，最後就淪為資訊戰、無腦反政府的人，「無論是不去投票或是投給藍綠都好爛的『小清新』，最後的結果都是他們想要的」，她強調，不用無腦挺或護航，但是論述可以有邏輯一點。