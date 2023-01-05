超徵稅收是行政失靈？　王定宇提3點批：羞辱自家陣營來美化自己

▲針對超徵稅收，王定宇批有人將經濟熱絡高於預期說成失策的謬誤。（圖／記者黃哲民攝）

記者江采蓁／綜合報導

中央拍板去年稅收超徵其中1400億全民共享，普發現金6000元。民進黨立委高嘉瑜則逆風表示，稅收超徵並非政績而是行政疏失，要求中央進行改革檢討。對此，同黨立委王定宇5日就在臉書解釋稅收增加的道理，質疑有人將經濟熱絡高於預期說成失策的謬誤，是無知或是惡意？他也直言，有人用羞辱自己陣營來美化自己、創造聲量。

王定宇指出，「稅收歲入」的增加可能是經濟活動熱絡，也可能是調高稅率，蔡英文政府在過去幾年，不僅沒有調高稅率，還大幅對一般人民降稅（調高各項扣除額），更提高老人、長照、青年、幼兒、學童的支出。他提到，有人說「這是量入失敗的預測失準，怎麼沒有調整貨物稅、關稅等稅率」，更荒謬的說這是「行政失靈」，對此，他也提出三點解釋。

王定宇表示，第一，對於未來一年的經濟活動預估歲入，結果經濟熱絡高於預估形成歲入增加，國內外變數本來就多，突發的疫情、戰爭不是可控變數。他批評，如果勇於譴責「經濟比預期好」的人，怎麼不去大罵經濟活動年年低於預估的馬政府？難道「經濟比預期差」才是美德？第二，如果因為前一年經濟熱絡，就要檢討「調低稅率」，那麼如果歲入不理想，難道這些人就要檢討「調高稅率」嗎？他指出，稅率合理調整本來就可以討論，但是用歲入高低當成連動原因，這不僅僅是錯將「檢討稅率」與「歲入」連動，而且是用前一年的「歲入」數據來調整明年的稅率，形成落後二年的調整，這才是荒謬吧！

王定宇提到，第三，縱使整體經濟表現佳，還是有許多行業和個人受苦，所以才有經濟成果全民共享的做法，他表示，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌內閣在年前就宣佈，將經濟紅利的歲入增加部份做好「控制物價、因應變局、普發紅包」的分配方向，本來就是好事一樁，姑且不論黨派，誰都可以提出針砭，但需要本於事實和基本邏輯，他痛批，用謬誤或根本惡意，將一件美事說成失策，故意為執政團隊帶惡評，令人搖頭！

王定宇直言，有人用羞辱自己陣營來美化自己、創造聲量，除了專業上的無知或是故意的惡意外，更有讓人無法為伍的自私可恥感。