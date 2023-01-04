高嘉瑜再槓中央「稅收超徵並非政績」　揭檢討2重點：還要拖多久？

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對去年超徵4500億稅金，有部分聲音認為這是政府政績，但民進黨立委高嘉瑜表示，會超徵其實是行政失靈，中央應針對兩點進行改革檢討，並砲轟「不解究竟還要拖多久？」

高嘉瑜指出，在還稅於民吵得不可開交時，有兩點更需要各界的重視，首先，就是稅收預算超徵無論所用為何，都非政績而是行政疏失，應先檢討。

高嘉瑜說，所謂稅收預算，理應透過事前的合理編列，依此量入為出，若持續性的鉅額超徵則意味著「量入失敗」，即是政府無法正確預估、有效掌握財源，自然也「難以為出」，進而導致施政進度落後、行政效率不彰。

高嘉瑜進一步說明。綜觀近2年稅收超徵金額，均突破了4000億元大關，相比次高的2015年僅1800億，足足多了兩倍有餘；而超徵的稅收，依現行預算法既未明定用途，故也無法監督，因此才上演了到底是要「還債」、還是「還稅於民」的鬧劇。

高嘉瑜也提到，前年底，立法院財委會才要求財政部「基於110年度稅收超徵情形，異於往年且倍增」提出檢討報告，想不到隔年反創下超徵4500億的新紀錄；不僅讓前年的檢討形同兒戲， 政府至今更是對數字管理失靈一事隻字未提。

第二，高嘉瑜認為，審計部所糾正的不合時宜的貨物稅、關稅違反租稅公平，應先改革 ，因為去年一整年，全民共繳了約47億的汽機車貨物稅、191億的汽車關稅、27億的保健品關稅、及16億的娛樂稅，她去年就曾向審計長反應恐違反租稅公平，審計部當即也糾正財政部「貨物稅課徵未符合量能課稅原則，允宜通盤考量研議公平合理之制。」過高的汽車關稅、保健品關稅、以及不明所以的娛樂稅亦然。

高嘉瑜感嘆，不合時宜的稅制改革幾經各界呼籲多年，且改革後整年稅損不到300億，相比4500億的超徵稅收，讓她不解政府究竟還要拖多久？