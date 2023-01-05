高教深耕二期970億元上路　聚焦學校發展特色＋培育學生關鍵能力

▲高教深耕計畫第二期今年上路，總經費達970億元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

高教深耕計畫第二期在今年正式上路，第二期總經費為970億元，比第一期增加134億元，並新增「資安與國際化行政資源」專章，而第二期計畫，將引導學校要聚焦發展的特色，應成為計畫推動核心，而學生也是計畫主體，目標是培育符應未來需求及國家發展人才，強調培養學生關鍵能力以面對未來世界。

112學年全國大專校院校長會議，今（5日）起一連兩天在義守大學登場，今年會議焦點，除了針對去年論文抄襲連環爆事件，將討論爭議個案，盼未來在審查、資訊透明公開等形成共識，而大學主要經費來源之一的高教深耕二期計畫，同樣受到大學關注。

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高等教育深耕計畫第一期從2018年開始，行政院共編列836億元，其中325億元協助各技職學校響應國家的重點領域，對焦產業需求、發展特色教學，而行政院上月底核定的「第二期高等教育深耕計畫（2023至2027年）」，總經費提升為970億元，其中325億元協助各技職學校，持續改善教學設備推動產學合作，適性揚才，並新增「資安與國際化行政資源」專章，將投入23.5億元。

而高教深耕計畫第一期以「發展大學多元特色、培育新世代優質人才」為願景，根據行政院定版本，第二期則將願景滾動修正為「型塑具備明確定位及優勢特色之大學，培育符應未來需求及國家發展之人才」，在前者部分，為使大學發展自我特色，將引導學校以螺旋式發展概念規劃第二期計畫，引導學校聚焦發展的特色，應成為計畫推動核心，並環繞著此核心開展各項具體措施。

根據教育部規劃，學生也是高教深耕第二期主體，將聚焦在大學人才所應培養的關鍵能力，並引導學校據以設定推動策略及績效指標，這些人才要具備「資訊科技與人文關懷、跨領域、自主學習、國際移動、社會參與、問題解決」等六項能力，人才培育也要符應國家發展重點，包括STEM人才與重點發展產業。

而根據教育部規劃，高教深耕二期經費5年共編列970億元，其中「全校型計畫」編列達56.6億元，用以支應延攬國際優秀教研人才、博士班獎學金及移地研究、擴大彈性薪資獎勵、國際交流合作、教學研究設施設備，另在「特色領域研究中心計畫」也有30億元，預計擴大研究中心補助規模，深化延攬高階研發人才、邀請國際優秀人才至中心進行交流、進行產學合作。