　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高教深耕二期970億元上路　聚焦學校發展特色＋培育學生關鍵能力

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲高教深耕計畫第二期今年上路，總經費達970億元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

高教深耕計畫第二期在今年正式上路，第二期總經費為970億元，比第一期增加134億元，並新增「資安與國際化行政資源」專章，而第二期計畫，將引導學校要聚焦發展的特色，應成為計畫推動核心，而學生也是計畫主體，目標是培育符應未來需求及國家發展人才，強調培養學生關鍵能力以面對未來世界。

112學年全國大專校院校長會議，今（5日）起一連兩天在義守大學登場，今年會議焦點，除了針對去年論文抄襲連環爆事件，將討論爭議個案，盼未來在審查、資訊透明公開等形成共識，而大學主要經費來源之一的高教深耕二期計畫，同樣受到大學關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高等教育深耕計畫第一期從2018年開始，行政院共編列836億元，其中325億元協助各技職學校響應國家的重點領域，對焦產業需求、發展特色教學，而行政院上月底核定的「第二期高等教育深耕計畫（2023至2027年）」，總經費提升為970億元，其中325億元協助各技職學校，持續改善教學設備推動產學合作，適性揚才，並新增「資安與國際化行政資源」專章，將投入23.5億元。

而高教深耕計畫第一期以「發展大學多元特色、培育新世代優質人才」為願景，根據行政院定版本，第二期則將願景滾動修正為「型塑具備明確定位及優勢特色之大學，培育符應未來需求及國家發展之人才」，在前者部分，為使大學發展自我特色，將引導學校以螺旋式發展概念規劃第二期計畫，引導學校聚焦發展的特色，應成為計畫推動核心，並環繞著此核心開展各項具體措施。

根據教育部規劃，學生也是高教深耕第二期主體，將聚焦在大學人才所應培養的關鍵能力，並引導學校據以設定推動策略及績效指標，這些人才要具備「資訊科技與人文關懷、跨領域、自主學習、國際移動、社會參與、問題解決」等六項能力，人才培育也要符應國家發展重點，包括STEM人才與重點發展產業。

而根據教育部規劃，高教深耕二期經費5年共編列970億元，其中「全校型計畫」編列達56.6億元，用以支應延攬國際優秀教研人才、博士班獎學金及移地研究、擴大彈性薪資獎勵、國際交流合作、教學研究設施設備，另在「特色領域研究中心計畫」也有30億元，預計擴大研究中心補助規模，深化延攬高階研發人才、邀請國際優秀人才至中心進行交流、進行產學合作。

ET快訊
快訊／調查局官員猥褻2正妹！　下場慘了
快訊／小甜甜亮「法院保護令」！　遭宋先生跨坐暴打
6000元吵翻！　鄭家純點名1類人「捐出來」
快訊／丟丟妹超短裙薄紗現身了！　火辣出庭
丟丟妹老公開撕！　告妻搬4千萬涉侵占
快訊／星光幫女星生了！　寶寶躺保溫箱治療
快訊／高虹安宣布：新竹棒球場不辦WBC熱身賽！
鄉長外遇下屬被拍「荒淫片」勒索600萬！　他照樣當選
快訊／6000元何時領？　最快入帳時間點曝光
調查局官員是捷運癡漢！　2女遭摸私處

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／8歲童確診併發腦炎　口吐白沫眼上吊送醫3天不治…學校哀悼

普發6000元吵翻　鄭家純表態了！點名1類人「捐出來」爆共鳴

美妝YTB老公涉洗錢案　「不知情」心碎離婚！他列時間軸打臉：騙誰

好市多「高檔1神物」被調包　妹子氣炸退貨！網逆風羨慕：好吃耶

今年將採購大批新疫苗　李秉穎估一定打不完：成本效益不高

媳婦懷孕離職！婆婆竟拿「大姑5年前內褲」給她穿：怕噁心就用護墊

震央罕見！桃園楊梅3.2淺層地震　氣象局曝「主因」：餘震機率小

2022豐收年　嘉藥粧品系捷報頻傳席捲金銀銅獎

楊梅鄉民以為爆炸　8:15地震「震央很少見」

高教深耕二期970億元上路　聚焦學校發展特色＋培育學生關鍵能力

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

獨／8歲童確診併發腦炎　口吐白沫眼上吊送醫3天不治…學校哀悼

普發6000元吵翻　鄭家純表態了！點名1類人「捐出來」爆共鳴

美妝YTB老公涉洗錢案　「不知情」心碎離婚！他列時間軸打臉：騙誰

好市多「高檔1神物」被調包　妹子氣炸退貨！網逆風羨慕：好吃耶

今年將採購大批新疫苗　李秉穎估一定打不完：成本效益不高

媳婦懷孕離職！婆婆竟拿「大姑5年前內褲」給她穿：怕噁心就用護墊

震央罕見！桃園楊梅3.2淺層地震　氣象局曝「主因」：餘震機率小

2022豐收年　嘉藥粧品系捷報頻傳席捲金銀銅獎

楊梅鄉民以為爆炸　8:15地震「震央很少見」

高教深耕二期970億元上路　聚焦學校發展特色＋培育學生關鍵能力

朱立倫稱藍營執政現金年前發　綠委批「喊燒」：不是當過新北市長嗎？

快訊／官員搭捷運「5分鐘內猥褻2正妹」！調查局回應了：從重懲處

機車騎士違規行駛快車道「警只勸導不開單」　恆春分局回應了

「台北年貨大街」明登場！晶華住房含早餐、名廚帶逛迪化街教煲湯

上櫃和進電子遭掏空8000萬　前董事長起訴…副董逃亡被通緝

掃地機器人一台118元　網紅豪買20台開箱實測：只掃了一張紙

你不知道的MIDO三大經典　天文台認證、雋永設計橫跨百年

中央普發現金也被罵　高嘉瑜嘆：民進黨父子騎驢

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！　遭宋先生跨坐暴打

獨／8歲童確診併發腦炎　口吐白沫眼上吊送醫3天不治…學校哀悼

乳巨難聚人心！高雄警臨檢酒店　低胸短裙妹軍容壯盛比客人多

生活熱門新聞

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

警拍安妮亞搶銀行　1天吸引400萬日本人觀看

全民領錢了！最高拿15000元

楊梅鄉民以為爆炸　8:15地震「震央很少見」

第一位YTB「斗內金破千萬」是他！罵人就有錢

好市多1夯物「小孩吃上癮」！千人讚：想多囤幾盒

全民普發6千元　矢板明夫警示「安倍晉三教訓」

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

2000元刮刮樂中獎率超高？　回本率曝光

I奶幼教師下海拍寫真　媽見辣照淚崩

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

更多熱門

相關新聞

助弱勢生求學不中斷　教育部籲響應「學校教育儲蓄戶」

助弱勢生求學不中斷　教育部籲響應「學校教育儲蓄戶」

為幫助經濟弱勢學生安心就學，教育部國教署推動「學校教育儲蓄戶」計畫，111年度網站瀏覽人次約264萬人次，學校刊登於網站共計4386筆案例，有高達83.74％的案例已獲得捐助，捐款金額逾1.6億元，足見社會各界與民眾對弱勢學生的關懷。

賤賣高教　劣幣驅逐良幣

賤賣高教　劣幣驅逐良幣

欠百餘教職員2月薪！2億元到位　明道大學：1／3日一定給

欠百餘教職員2月薪！2億元到位　明道大學：1／3日一定給

19校註冊率跌破淹水線　教長建議：選擇校系「應綜合各方資訊」

19校註冊率跌破淹水線　教長建議：選擇校系「應綜合各方資訊」

國防部拋服役就學1+3　教長：提供多元彈性方案「尊重學生意願」

國防部拋服役就學1+3　教長：提供多元彈性方案「尊重學生意願」

關鍵字：

高教深耕計畫二期教育部資安專章STEM人才

讀者迴響

熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

假鈔集團成員皆20多歲　彰化夜市攤商整晚慘做白工

快訊／五股死亡車禍！爸騎車載女兒遭撞飛亡

愛愛太多次「精盡人亡」？泌尿醫解答　一天DIY最佳次數曝光

小S私下「只給派翠克」　蔡康永起身拒錄

她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面