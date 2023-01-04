普發現金6000元太少？　郭正亮估「兩大」時間點：還有第二次

▲蘇貞昌宣布開春後全民發現金，每人6000元。（示意圖／記者林振民攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長蘇貞昌4日宣布，國庫超徵1800億扣掉必要規劃後，共有1400億元能讓全民從小到老共享經濟成果，每人6000元，中低收入戶、低收入戶則分別加碼500元與750元。前民進黨立委郭正亮表示，普發現金為何只發6000元？就是因為離選舉還很遠，更推估「大概8、9月還會再發第二次」。

郭正亮今日於政論節目《大新聞大爆卦》節目中表示，蔡英文在國安會中並沒有說不發錢，只是沒有宣布，隔天蘇貞昌在沒有討論的情況下，直接宣布發現金，「有一種解讀是說，蔡英文要讓蘇貞昌得分、讓他留任，因此在他宣布後，蔡英文就立刻跟進。」

至於為何只發6000元，郭正亮開玩笑道「這就是你們不夠奸詐的地方！離選舉還那麼遠，我還要留到第二次再發，大概是8、9月，不然民眾怎麼會記得。」

郭正亮更舉例其他國家狀況，新加坡發600星幣，等於台幣12600元；日本直接發10萬日圓；美國則發3次，1200美元、600美元、1400美元，總共發3200美元，共台幣10萬元；香港直接發5000消費券，等於現金，可以買任何東西，而我們的「X倍券」還限定買東西。

郭正亮批評，這麼多國家都直接發現金，為什麼政府不乾脆一點，讓每個老百姓都可以拿到現金，老是要設定特定團體或特定人，「再怎樣設定就是有一堆人會被漏掉，有一些很難被歸類的人就拿不到，那些人就是弱勢者。」