普發6千直接進戶頭？　綠委推兩方式並行：避免牽涉個資也更方便

▲蘇貞昌宣布開春後全民發現金，每人6000元。（示意圖／記者林振民攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌4日宣布，每人普發6000元，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福，民進黨立委許智傑表示，立法院延會若朝野有共識可加速修法，希望能趕在過年前後發現金讓人民好過年。至於如何發放，許智傑建議，可以匯款及金融機構請領並行，讓政府照顧人民美意可以更全面。

蘇貞昌今天宣布對於「全民共享」1800億政策，政府準備預留400億應付不時之需，其餘1400億全民從小到老能夠共享經濟成果，每人發6000元，至於相關的法源以及應該怎麼發放的軟體設計等等，各部會正在盤整預算的編列，這有很綿密的作業流程，現在正密集進行中，定案後就經行政院會通過送請立法院審議同意，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福。

對於發放時程，許智傑表示，立法院延會若朝野有共識，可加速修法趕在過年前後發現金讓人民好過年。

對於藍營指發放現金是蘇貞昌「閣揆保衛戰」，許智傑表示，蔡總統、蘇院長都是以考量人民為重要依據，至於國民黨講的陰謀論聽聽就好，「怎麼照顧人民才是我們執政黨在意的事。」

對於現金發放方式，據了解，府院朝向規劃直接匯入民眾戶頭，詳細方案仍有待討論。對此，政府若這次建構人民帳戶的資料，未來相關退稅、補助申請可能更加便利，然而也可能牽涉資安、個資等問題，需要通盤考量並與金融機構討論。許智傑也建議，可以匯款及金融機構請領並行，讓政府照顧人民美意可以更全面。