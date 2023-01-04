　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發6千直接進戶頭？　綠委推兩方式並行：避免牽涉個資也更方便

▲▼蘇貞昌宣布開春後全民發現金，每人6000元。（示意圖／記者林振民攝）

▲蘇貞昌宣布開春後全民發現金，每人6000元。（示意圖／記者林振民攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌4日宣布，每人普發6000元，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福，民進黨立委許智傑表示，立法院延會若朝野有共識可加速修法，希望能趕在過年前後發現金讓人民好過年。至於如何發放，許智傑建議，可以匯款及金融機構請領並行，讓政府照顧人民美意可以更全面。

蘇貞昌今天宣布對於「全民共享」1800億政策，政府準備預留400億應付不時之需，其餘1400億全民從小到老能夠共享經濟成果，每人發6000元，至於相關的法源以及應該怎麼發放的軟體設計等等，各部會正在盤整預算的編列，這有很綿密的作業流程，現在正密集進行中，定案後就經行政院會通過送請立法院審議同意，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福。

對於發放時程，許智傑表示，立法院延會若朝野有共識，可加速修法趕在過年前後發現金讓人民好過年。

對於藍營指發放現金是蘇貞昌「閣揆保衛戰」，許智傑表示，蔡總統、蘇院長都是以考量人民為重要依據，至於國民黨講的陰謀論聽聽就好，「怎麼照顧人民才是我們執政黨在意的事。」

對於現金發放方式，據了解，府院朝向規劃直接匯入民眾戶頭，詳細方案仍有待討論。對此，政府若這次建構人民帳戶的資料，未來相關退稅、補助申請可能更加便利，然而也可能牽涉資安、個資等問題，需要通盤考量並與金融機構討論。許智傑也建議，可以匯款及金融機構請領並行，讓政府照顧人民美意可以更全面。

ET快訊
宋逸民隻字未提小甜甜！　她不忍了：希望能得到一個道歉
快訊／立委補選　民進黨徵召她「擱拚一次」
「全新社宅」要招租了！內部照曝光　3900元入住
快訊／大陸來台入境PCR　最新陽性率出爐
普發6千直接進戶頭？　綠委推兩方式並行
快訊／境外移入死亡！40多歲女自陸返台　陳屍家中
快訊／日本更嚴了！　中國入境須做「PCR檢測」
快訊／衝破3萬大關！本土+33330　境外暴增541「創史上
宋逸民緊握妻「維齡對不起」她哭了　律師列3重點：真的站不住腳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／蔡英文被誤解政策轉彎關鍵曝　還原「還税於民」是怎發酵的

快訊／南投立委補選　民進黨徵召蔡培慧「擱拚一次」

普發6千直接進戶頭？　綠委推兩方式並行：避免牽涉個資也更方便

南投立委補選開打！國民黨徵召林明溱回鍋「再戰」　朱立倫喊團結

他痛批稅收超徵是騙局一場　曝把「這項」算進去赤字近兩兆

外勤警消「超勤加班費」調高　賴香伶曝一原因：基層看得到吃不到

陳以信提李全教案　喊話賴清德「有骨氣讓邱莉莉先停職受查嗎」

助理被爆選前嫖妓還專挑「大奶妹」　立委蔡易餘只問他一件事

快訊／台南議長選舉涉賄　民進黨廉政會1月18日開會「最重除名」

許淑華爆國民黨僅林明溱民調贏蔡培慧　「相信他會接受徵召參選」

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

躲門後給遠距女友驚喜　她走近被嚇爛像看到鬼

桃園槍殺畫面曝光！　黑道大哥遭轟6槍倒地慘死

幕後／蔡英文被誤解政策轉彎關鍵曝　還原「還税於民」是怎發酵的

快訊／南投立委補選　民進黨徵召蔡培慧「擱拚一次」

普發6千直接進戶頭？　綠委推兩方式並行：避免牽涉個資也更方便

南投立委補選開打！國民黨徵召林明溱回鍋「再戰」　朱立倫喊團結

他痛批稅收超徵是騙局一場　曝把「這項」算進去赤字近兩兆

外勤警消「超勤加班費」調高　賴香伶曝一原因：基層看得到吃不到

陳以信提李全教案　喊話賴清德「有骨氣讓邱莉莉先停職受查嗎」

助理被爆選前嫖妓還專挑「大奶妹」　立委蔡易餘只問他一件事

快訊／台南議長選舉涉賄　民進黨廉政會1月18日開會「最重除名」

許淑華爆國民黨僅林明溱民調贏蔡培慧　「相信他會接受徵召參選」

亞力山大不在雷霆更堅強！　150分轟綠衫軍、寫多項新猷

林立合約怎麼談？桃猿傾向複數約　浦韋青端出各種版本

東京都宣布：18歲以下「每月發5000日圓」　砸錢救少子化

詹詠然新賽季2連勝捷報！　相隔13年重返奧克蘭女雙4強

羅曼確定續留富邦悍將　郭勇志有望回鍋

宋逸民聲明隻字未提小甜甜！　經紀人認遺憾：希望能得一個道歉

幕後／蔡英文被誤解政策轉彎關鍵曝　還原「還税於民」是怎發酵的

iPhone 15最大螢幕供應商變了！　郭明錤曝：京東方擊敗三星、LG

賭王千金獨自返港！　何超蓮瘋傳分手竇驍回4字…情人節和誰過封口

啞鈴砸頭+刀刺頸兄慘死！弟「棉被覆屍」屋內伴7日　一審逃死

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

蘇貞昌宣布開春全民發6000　中低收、低收入戶還有額外加碼

蘇貞昌全民普發6000元啟動盤點作業　蔡英文：盼朝野支持

侯友宜、郭台銘傳結盟　藍大老嗆：他敢登記我就選

現金發多少？　柯建銘指「1萬不可能」：不會少於5千、共識不排富

曾喊反對普發現金　綠委：與家人拿到6千「全部捐出」

中科院再出包！　雄三飛彈、警監系統機敏數據洩中國

王浩宇稱台南很多問題都「他」爛攤子

超收全民最多拿6千！沈富雄揭急轉髮夾彎內幕

普發6千直接進戶頭？　綠委推兩方式並行：避免牽涉個資也更方便

藍營現挺「侯朱配」選2024聲量　比搭郭董、盧秀燕「對黨更加分」

幕後／發現金、N倍券「全民共享」還有望　人民領取方式雛型搶先看

蘇貞昌宣布「每人發6000元」　侯友宜：復甦經濟才是最重要的

更多熱門

相關新聞

他痛批稅收超徵是騙局　曝把「這項」算入赤字近兩兆

他痛批稅收超徵是騙局　曝把「這項」算入赤字近兩兆

針對行政院長蘇貞昌4日宣布將發放6000元現金「還稅於民」的方案，中廣董事長趙少康於臉書指出，「稅收『超徵』是騙局一場」，如果把特別預算花的錢算進去，根本就赤字將近兩兆！

台南議長選舉涉賄　綠廉政會18日開會「最重除名」

台南議長選舉涉賄　綠廉政會18日開會「最重除名」

許淑華爆僅林明溱民調贏蔡培慧

許淑華爆僅林明溱民調贏蔡培慧

政府有錢到能大撒幣？　她籲對症下藥才不會「債留子孫」

政府有錢到能大撒幣？　她籲對症下藥才不會「債留子孫」

蘇貞昌全民普發6000元啟動盤點作業　蔡英文：盼朝野支持

蘇貞昌全民普發6000元啟動盤點作業　蔡英文：盼朝野支持

關鍵字：

普發現金民進黨年節紓困許智傑行政院蘇貞昌蔡英文影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

快訊／宋逸民選結婚20周年日道歉！「陳維齡崩潰哭了」

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

全民領錢了！最高拿15000元

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

超徵發現金！他怒「沒繳稅還能分」被打臉

尾牙吃太爛　員工吃完「集體離職」！公司下場曝

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面