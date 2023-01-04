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幕後／蔡英文被誤解政策轉彎關鍵曝　還原「還税於民」是怎發酵的

▲▼蔡英文發表2023新年談話。（圖／總統府提供）

▲蔡英文發表2023新年談話。（圖／總統府提供）

記者陶本和、呂晏慈／台北報導

政府稅收預計超過4500億元，近來「還税於民」的呼聲極高，在千呼萬喚下，行政院長蘇貞昌近日拍板以「全民共享」為基調，今（4日）正式宣布普發現金6000元。追溯該議題討論的整體歷程，其實這是近年公布超徵、短徵後，可預期的政治操作，本來是一樁強調良好「財政紀律」的美事，但在朝野的漫天「喊價」下，最終變成一場美麗的誤會。

由於去年全國稅收預估將超過預算數4500億元，但其中需先扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央政府可以運用的有3800億元。針對這3800億元，總統蔡英文上周召開國安高層會議，定調從3方向來規劃執行。

首先，1000億元用來撥補勞保和健保基金財務缺口，同時增加電價補貼，確立這也是「還税於民」的方案之一；第二，用1000億元，啟動第一波「加強韌性經濟方案」的7項措施。最後，則是剩下1800億元，其中要預留一部分以備不時之需，其餘則規劃「全民共享」方案。

對於1800億元的「全民共享」方案，蘇貞昌今天也正式拍板全民普發6000元現金，且未來一整年每個月低收入戶每人還加發750元、中低收入戶每人加發500元。至此，這一波「發現金」的風波終於可以趨於平靜。

回顧這場「發現金」的起源，目前可追溯至去年（2022）10月中旬，國民黨立委賴士葆在財政委員會質詢財政部時，提到「超徵」的議題，當時的財政部長蘇建榮答詢僅說「可能超徵3000多億元」；接著，諸多立委在財政委員會質詢，就不時地提到此議題，但也僅止於「呼籲」可以好好運用這筆經費，並未明確點出「還税於民」。

確切出現「還税於民」論述，是國民黨市議員王鴻薇在12月20日提出的北市立委補選選舉政見上，她明確拋出「還税於民」政見；接著，財經專家謝金河於12月23日在臉書指出，有位企業界重量級人士感概地跟他說，看到財政部長說，今年稅收超徵4500億元，不考慮還財於民，這樣的黨，選舉大敗是必然的事；隨後，民進黨立委何欣純、何志偉就跟進喊話，何志偉更明確喊出「還財於民」的呼籲。

這時候「還財於民」的議題開始發酵，甚至被在野黨操作成「偷人民的錢」。不過，民進黨內各派系接連發聲，正國會系統的立委、湧言會立委與英系立委都紛紛跳出來串連，更有不同朝野立委開始漫天「喊價」，有人主張發N倍券，有人主張發1萬元現金等。

事實上，蔡英文對於「全民共享」的態度一致，就連元旦談話的內容也都是強調「會預留一定的財源以備不時之需，並且在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。」言下之意，「沒有否決」全民共享方案，而是要視方案是否可行。

不過，這段談話讓外界誤解是「政策轉彎」的關鍵，在於蔡英文接續的講話。她在後續談話中提到，「我知道，近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，我們必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。這個決定不容易，但為了國家，我們必須這樣做，也要請國人能夠理解，並且支持。」

其中，蔡英文坦言「這個決定不容易，並希望國人能夠理解」，正是這一句話，就足以讓人民誤解她已否決了「全民共享」方案。

事實上，政院這段時間，一直以來都在研擬各種「全民共享」方案，不論是發行N倍券，或是發現金，只是都還沒有確定一個可行且讓人滿意的版本，導致執政團隊在外界看來，顯得對此案一直懸而不決，決策節奏不如過往明快，讓人民的誤解更加發酵。

退一萬步言，其實台灣6年來超徵超過1.3兆元，但各界常常忽略特別預算舉債也超過2兆；而對照扁政府與馬英九政府的財政狀況，從2002年至2013年，都是「短徵」，其中2009年馬英九執政時期，更創下短徵2538億的史上最高紀錄。

因此，財政部拋出「超徵」4500億的成績，本來是一樁美意，意在說明政府的良好財政紀律；其實「超徵」只是比政府編列預算時的預估值來得高，所以是政府在編列預算時，評估疫後的大環境，估計台灣會因疫情衝擊影響經濟，但沒想到台灣衝擊有限，經濟表現超乎預期，才會出現高於預算數的「超徵」，反之更可以解釋成「低估」了台灣經濟好表現。

對於蔡英文而言，台灣面對國際整體局勢的變動，站在「持家」的立場，這筆超徵的4500億元經費，勢必要以財政大局為重，因此指示政府撥補勞保和健保基金財務缺口，並增加電價補貼，以及列出各項經濟強化措施；但「還税於民」的口號已喊得震天價響，且對人民而言，拿到手的現金，比各項施政措施都還貼近有感，這也是為何，連民眾黨主席柯文哲都將此定調為「民粹」，他認為蔡英文不要每件事都順從民粹。

黨內人士說，其實從近年開始公布超徵、短徵之後，就已經有可預期的政治操作，但當「還税於民」的論述出現時，在野黨拿來操作民粹；在這個情況下，黨籍立委還隨之起舞，呈現朝野一起漫天「喊價」的情景。

因此，在朝野民意代表的各種壓力下，身處被監督角色的蘇貞昌也被迫從善如流，即便蔡英文堅持穩定財政紀律，嚴謹面對今年國際一片看壞的整體經濟局勢，最終仍讓本是宣傳良好「財政紀律」的一件美事，變成全民普發現金的一場「美麗誤會」。

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

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