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台電屏東區處「金兔報喜名家揮毫」迎新春　出遊莫忘關電源

▲台電屏東區處舉辦新春揮毫送春聯活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲台電屏東區處舉辦新春揮毫送春聯活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

農曆壬寅虎年已近尾聲，新的癸卯兔年即將來到，台電屏東區處與民眾分享年節喜慶，今(4)日上午邀請書法名家黃進益、黃珮寧及胡順展3位老師於營業廳外圓形廣場現場揮毫贈送鄉親，並預先書寫20幅春聯送給弱勢家庭，總計送出超過150幅，現場洋溢濃濃的節慶氣氛。

▲台電屏東區處舉辦新春揮毫送春聯活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲胡順展、黃進益、台電屏東區處顧育成處長、黃珮寧（由左至右）。

台電屏東區處已連續3年舉辦新春揮毫贈送春聯活動，現場由書法家親自書寫，並開放民眾指定吉祥話，客製化的春聯沒有印刷油墨味，散發濃濃的筆墨香與人情味，讓民眾親身感受傳統節日的趣味與喜悅。

▲台電屏東區處舉辦新春揮毫送春聯活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

除現場排隊領取外，今年特別邀請老師預先書寫20幅春聯送給弱勢家庭，協助他們除舊佈新。

台電屏東區處處長顧育成表示，年節期間台電持續穩定供電不打烊，讓民眾安心團聚過好年。他提醒民眾，過年期間用電量大，要注意耗電的電器設備與延長線的使用，全家出遊莫忘隨手關閉電源，節約用電也兼顧用電安全。

配合活動，還設置了台灣電力APP及電子帳單推廣宣導攤位，只要下載APP並綁定電號就能帶走好禮，裝設智慧型電表且通訊模組開通後，認證電號就能隨時查詢住家用電資訊，並藉此促進用戶自主優化用電行為，以節省電費支出，每期電子帳單還能享有10元電費減免優惠，台電邀請民眾一同聰明用電，無紙減碳省荷包，節能環保迎新年。

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