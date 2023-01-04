全民領錢了！最高拿15000元　發放時間、資格一次看

▲行政院長蘇貞昌宣布全民發6000元。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

「還稅於民」終於定案！行政院長蘇貞昌今（4日）宣布，1400億全民從小到老能夠共享經濟成果，每人發新台幣6000元；另外中低收入戶有額外加碼，最高可領15000元。《ETtoday》整理相關Q&A提供讀者了解「全民領紅包」初步規劃。

總統蔡英文昨天（3日）透露，對於中央可以運用的3,800億，決定規劃從三個面向規劃執行，其中剩下1,800億元部分，除了要預留一筆錢因應不時之需外，還將保留一定額度，用發現金的方式，作為全民共享的方案。

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蘇貞昌今天宣布，研擬落實總統裁示，對於1800億元，準備預留400億元應付不時之需，其餘1400億元則讓全民從小到老能夠共享經濟成果，每人6000元，他盼望開春後給全民一個新春祝福。

Q1：6000元現金發放時間

蘇貞昌強調，相關法源及應該怎麼發放的軟體設計等，各部會正在盤整預算的編列，都要有很綿密的作業，現在密集在進行中，定案後就會經由行政院會通過送請立法院審議同意，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福。據了解，若作業時間來得及，最快2月底、3月初民眾就會拿到6000元。

Q2：6000元如何登記、領取？

蘇貞昌表示，相關法源及應該怎麼發放的軟體設計等等，各部會正在盤整預算的編列，都要有很綿密的作業，現在密集在進行中，定案後就會經由行政院會通過送請立法院審議同意。據了解，府院朝向規劃直接匯入民眾戶頭，詳細方案仍有待討論。

Q3：中低收入戶加碼方案

蘇貞昌表示，為了讓低收入戶、中低收入戶的民眾能得到及時溫暖，他特別交代衛福部約請各縣市政府討論實施細節，讓低收、中低收入戶，可以在農曆春節前每人加發750元、500元，每月入帳，全年度比照辦理。換算下來，低收入戶預計每人一年可多領9000元、中低收入戶則是多領6000元。

Q4：6000元領取資格「排不排富」？

針對全民共享方案會不會排富？立法院民進黨團總召柯建銘透露，目前比較大的共識，沒有排富，直接發放。