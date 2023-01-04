多次密會郭台銘結盟2024？　侯友宜：我非常敬佩他

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜近日被傳出，已多次私下與鴻海創辦人郭台銘密會深談2024，引發討論。對此，侯友宜今（4）日受訪時指出，郭台銘是帶動台灣經濟產業的領導人，他對台灣的奉獻「我非常敬佩」。侯強調，每個人有每個人扮演的角色，把自己角色做好，才是最重要的。

有媒體指出，侯友宜、郭台銘九合一選舉前就曾多次接觸，至少私下見面談了3次，話題更直接切入總統大選。今日稍早侯友宜出席市政會議後接受媒體訪問，侯友宜對此議題表示，鴻海總部就在新北市，新北市經發局長期都有跟總部同仁針對經濟發展等業務上都有聯繫。

侯友宜強調，郭台銘是帶動台灣經濟產業的領導人，是個重要人物，他對台灣的奉獻「我非常敬佩」。侯強調，每個人有每個人扮演的角色，把自己角色做好，才是最重要的。

另，對於台中市長盧秀燕日前表示，2024只要對台灣好，什麼樣的組合都可以考慮。似乎認為「侯郭配」、「侯盧配」、「侯朱配」都有可能？媒體問侯，哪種組合最有可能？侯友宜回應，盧秀燕在中部做得非常好，尤其台中、新北常常有機會聊市政，兩市共好、北部台部大家一起共好，好好一起打拼，互相帶動整個台灣的發展，這是一個好事；兩市的交流確實常常互通，希望可以一起為這塊土地多做一點事，盧市長與他都是秉持這樣的精神。

