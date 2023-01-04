波蘭網紅斯坦幫嗆王鴻薇　吳怡農不領情：模糊焦點

▲吳怡農今天在車隊掃街前接受媒體聯訪。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

波蘭網紅斯坦經常拍影片點評台灣政治議題，近期批評國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇落跑，喊話應歸還議員補助款，不過，民進黨候選人吳怡農4日受訪時並不領情，直言「我不會有這樣的提議」，還說這恐怕模糊了焦點，也不太適合。

吳怡農今天上午啟動第三天車隊掃街，除了代理主席陳其邁陪同外，包括黨籍立委陳靜敏、前市議員張茂楠、市議員張文潔、陳怡君、顏若芳、王世堅均與會力挺。

吳怡農會前受訪說，不管是產業振興、紓困、還稅，這些都是公共政策，需要理性的討論，提出任何關於個人選舉補助經費的建議，「我覺得其實恐怕模糊了焦點，也不太適合。」

媒體另關注，今天下午立委補選政見發表會將登場，王鴻薇要求說明不願參加辯論一事，吳怡農重申，每一場選舉都是一場面試，要面對面向選民交代，他過去5周提出4場政見發表會、無數場客廳會，都是要向選民們清楚交代具體政見主張，對於關鍵議題的立場，但對手沒有提出具體主張和想法，這樣是很難辯論的，相信大家在今天下午的政見發表會中，也會看到兩人的不同，將會同意「不落入口水戰」是對的選擇。