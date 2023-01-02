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社會 社會焦點 保障人權

跨年夜中和傳槍響！男買毒賴帳…「與女友開房」被堵到怒開槍

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區跨年夜傳槍響！鄭姓男子日前因毒品交易賴帳，與劉男有糾紛，劉男得知跨年夜他與女友投宿摩鐵，找了3男分乘2車攔截，就在持棍棒下車開打時，鄭男從車內開槍，造成其中的齊男左胸、左臂受傷，經送往醫院救治無生命危險，警方獲報循線在桃園將鄭男逮捕，起獲改造手槍，目前正偵訊中。

▲▼警方喝令鄭男趴地將他逮捕，起獲改造手槍、子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方喝令鄭男趴地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，30歲鄭姓男子有毒品前科，日前與劉姓男子在桃園進行毒品交易，疑賴帳收貨不給錢，事後還避不見面；劉男透過關係得知跨年夜當晚，鄭男將與女友到中和區探索汽車旅館開房間跨年，於是找了3友人分乘2車前往中和討債。

▼警方將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方喝令鄭男趴地將他逮捕，起獲改造手槍、子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

12月31日晚間，劉男等人在中和區中和路及福祥路口堵到鄭男與女友座車，劉男等人隨即拿棍棒衝下車準備火拼，未料在接近駕駛座車窗時，鄭男突然拿出改造手槍從車內開槍，剛好射中31歲齊姓男子左胸及左臂，立即將他送醫救治，鄭男趁隙開車逃離。

▲▼警方喝令鄭男趴地將他逮捕，起獲改造手槍、子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報得知齊男受槍傷到雙和醫院救治，經急救無生命危險，循線以車追人，掌握鄭男行蹤，發現事發後四處躲藏，先將車輛藏放於南崁區大賣場，再躲回大園區一處出租套房。2日上午5時許，警方趁他出門時，將他壓制逮捕，起獲作案用改造手槍、子彈9顆、安毒及神仙水，將依毒品、槍砲及殺人未遂等罪移送偵辦，並擴大追查槍枝及毒品來源。

▲▼警方喝令鄭男趴地將他逮捕，起獲改造手槍、子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方喝令鄭男趴地將他逮捕，起獲改造手槍、子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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