《讀賣新聞》：北韓處死前外務相李容浩　傳與「這件事」有關

▲北韓前外務相李容浩驚傳去年夏至秋季慘遭處刑。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓前任外務相李容浩（리용호）曾經深獲最高領導人金正恩的信任，精通美國情勢的他更曾於2019年2月輔佐金正恩前往越南河內參與川金會、堅守北韓外交立場，更隨同金正恩出訪俄羅斯海參崴。然而，日媒引述多名消息人士的說法，表示李容浩與數名外務省高官早就於去年慘遭處刑而死，傳出為當年多位外交官脫北一事負責。

根據日媒《讀賣新聞》今（4）日報導，多名精通北韓內部情勢的消息人士透露，北韓前外務相李容浩、4至5名外務省關係人士已於去年夏季至秋季之間相繼被平壤當局處刑而死，雖然並未說明他們慘遭處死的原因，然而包括李容浩在內，他們恰巧有在北韓駐英國大使館工作過的經驗。

其實，北韓駐英國大使館揚名國際，因為先前曾於2016年傳出北韓駐英公使太永浩（태영호）脫北、投誠南韓的事件，太永浩脫北後加入了南韓當地政黨「國民力量」（국민의힘，現執政黨），並於2020年參與南韓第21屆國會議員選舉（總選），當時他以該黨的衛星政黨「未來統合黨」投入首爾江南區甲選區，最終當選國會議員。

▲前北韓駐英公使、現南韓國會議員太永浩。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，自從北韓外務省的相關人士陸續遭到處刑後，與之親近的外交官都感到非常懼怕，他們還不時向周遭人士透露，深怕自己是下一步慘遭當局處刑「肅清」的對象，恐懼感深深撼動內心。

北韓當局深怕這些外交官內心產生動搖、進而逃離北韓，成為下一個太永浩，因此正在強化針對外交官的監控力道，防止他們逃跑。

根據南韓《韓聯社》，針對《讀賣新聞》的報導內容，南韓統一部關係人士表示，「雖然李容浩確實在2020年4月以後，便未曾再登上北韓媒體報導，但是否遭到處刑而死，目前還未能具體釐清。」

▲2019年3月，李容浩在北韓外務省副相、現接任外務相的崔善姬陪同下，出席河內的一場記者會。（圖／達志影像／newscom）

據悉，李容浩曾經擔任北韓駐英大使，在北韓核武問題「六方會談」時曾身兼北韓代表，是北韓當地的「美國通」，2016年升任至北韓外務相，2019年2月隨同金正恩前往越南河內出席第2次川金會，當川金會談判決裂後，更直接召開記者會，充分傳達北韓的官方立場。

河內川金會談判決裂後，當時曾主導對美談判的北韓時任統一戰線部長金英哲退下陣來，李容浩擴大在北韓對美外交工作上的影響力，2019年4月前往俄羅斯海參崴時，更坐上了金正恩的禮車，凸顯了金正恩的信任。

不過2019年底的朝鮮勞動黨中央委員會全員會議上，李容浩遭吊離北韓外務相的職位，2020年4月以後便未曾再登上北韓媒體報導，當時北韓外交官先後脫北，外界推測李容浩可能因為承擔此事責任而遭到貶官。