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南韓強化「中國入境檢疫」　小粉紅崩潰出征反韓：韓國死比較多人！

▲▼南韓在仁川機場設點，指引從中國入境旅客一律安排接受PCR新冠核酸篩檢。（圖／CFP）

▲南韓在仁川機場設點，指引從中國入境旅客一律安排接受PCR新冠核酸篩檢。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

隨著中國新冠疫情緊急升溫，南韓防疫當局宣布，從2日起針對從中國入境旅客實施登機前、落地後的PCR篩檢，停止中國起飛航班增加班次，同時限縮辦理短期入境觀光簽，等於陸客來韓觀光「被迫喊卡」。對此，中國網友們憤怒帶起反韓熱潮，在微博留言，「不買、不去，對韓國Say No。」

南韓國務總理韓悳洙去年12月底便表示，將特別強化中國入境新冠檢疫，從中國入境旅客不僅需持48小時PCR、24小時快篩陰性證明才能登機，抵達南韓後還需在機場接受PCR，若陽性確診還得安排隔離治療，所有費用須自行承擔，相關措施從本月2日起開始陸續實施。至於香港、澳門則同樣被南韓納入強化檢疫範圍，不過僅需在登機前完成篩檢。

根據韓媒《東亞日報》，中國微博從昨（3）日起留言板上就掀起一波無法忽視的反韓熱潮。中國網友們氣憤地留言表示，「不買、不去，中國遊客NO韓國運動」、「韓國從新年起就開始實施高強度的防疫政策」、「現在沒要再去韓國了」、「現在韓國國內的新冠肺炎大流行不是還很嚴重嗎」。

中國網友留言宣洩遭南韓針對性實施強化檢疫的憤怒，「不去韓國旅遊、也不再買韓國貨」、「本來計畫去韓國旅遊，現在只能取消了」。

▲▼針對南韓高強度檢疫措施，中國網友崩潰留言要反韓。（圖／翻攝自微博）

▲針對南韓高強度檢疫措施，中國網友崩潰留言要反韓。（圖／翻攝自微博）

甚至還有網友提到南韓的防疫數據，「韓國昨天（2日通報）的新冠肺炎數據，當天有29人死亡、危重症患者逼近700人（實際為620人）；然而我們國家（中國）昨天沒有一例死亡」。

報導指出，其實中國境內推定疑似因感染新冠肺炎而死亡的患者人數正在暴增，然而只有肺炎、呼吸衰竭而死亡的患者才能被歸類為新冠死亡病例，因此單日死亡病例才為0人，與中國境內實際的新冠疫情有著極大的落差。

根據南韓疾病管理廳中央防疫對策本部今（4）日公布數據，前一天從中國入境南韓仁川國際機場的1137名旅客中，有281名持短期滯留觀光簽的旅客在機場篩檢中心接受PCR篩檢，其中73人陽性確診，陽性率為26.0%。

若再算上2日篩檢結果，則累計有590名從中國入境南韓的旅客接受PCR篩檢，其中陽性確診者為136人，陽性率為22.7%，等於是每5人就有1人確診。

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