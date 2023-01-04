梨泰院踩踏159人慘死　警察廳長坦承炸彈酒「喝到掛」：我放假耶！

▲南韓警察廳長尹熙根4日出席在國會舉辦的「梨泰院慘案國政調查特別委員會」第一次聽證會。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾梨泰院去年10月29日晚間爆發踩踏慘劇，若算上最後選擇輕生的倖存高中生，總計共釀成159人死亡。各界指控警方疏忽人潮控管、輕忽112報案電話、警力調度不當。身為全國警方的最高首長，警察廳長尹熙根今（4）日出席國會聽證會時坦承，當天確實與親友登山露營，甚至還喝酒，他表示，「我休假耶！」

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓警察廳長尹希根4日出席在國會舉辦的「梨泰院慘案國政調查特別委員會」第一次聽證會，當共同民主黨籍國會議員趙應天問到案發當天是否飲酒，他首度明確坦承當天確實曾飲酒，「我（已經）說過了，那天確實有喝酒」。

南韓警察廳曾經透露，先前尹熙根因故須出席國政監察，導致私人行程被迫往後延，梨泰院事故發生當天（2022年10月29日）他其實正在休假，因此他首先造訪忠清北道堤川市，與親友們登上月岳山、露營，甚至與堤川當地警察等老同事們聚餐，席間喝下「炸彈酒」（啤酒+燒酒），玩的是不亦樂乎，喝得醉茫茫。

▲▼ 南韓首爾梨泰院去年10月29日晚間萬聖節活動爆發推擠。（圖／路透）

因此，當去年10月29日晚間10時15分，擠得像熱鍋上螞蟻的群眾們「你推我」、「我踩你」，大量傳出多人心跳驟停之際，尹熙根早就醉得沒辦法接到下屬打來的電話，晚間11時躺在床上睡死。

當時警察廳表示，10月29日晚間11時32分，警察廳狀況擔當官曾透過文字訊息告知長官尹熙根梨泰院的事故消息，不過睡夢中的尹熙根並未確認訊息，晚間11時52分該名官員又撥打一次電話，尹熙根卻還是沒有接通，直到隔天凌晨0時14分成功接通電話後，才認知到事態的嚴重性。

《韓聯社》指出，警察廳長尹熙根雖然在休假期間喝酒並不構成違法事實，但當天首爾從早到晚都有大型活動（包括政治性的集會抗議），加上迎來新冠防疫解封後的首年萬聖節派對，在預知到會有大批人潮蜂擁而至的情況下，卻還能露營、飲酒，甚至醉到不醒人事，身為警方最高層，在態度上卻相當不負責。

▲南韓警察廳長尹熙根。（圖／路透）

雖然尹熙根大方坦承當天他確實有喝酒，但依舊不認為自己犯錯，為自己的私生活堅決表明立場，「周末晚上，就算是我也有喝酒的資格吧，我難道連這個都要一一表明嗎？」

至於趙應天質疑，為何梨泰院慘案當天尹熙根離開警察廳所在的首爾、前往直線距離118公里外的忠清北道堤川，卻未在警察內部系統登記自己離開首爾。尹熙根對此表示，「警察廳長的管轄職權並不是侷限在首爾，而是在全國各地。案發當天是周六，因為那天我休假，所以我認為不需要向系統輸入我人不在首爾。」

對於外界認為是否需要承擔政務上的責任下台以示負責？尹熙根回道，「我會充分考慮」。

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