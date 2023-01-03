2位台商首度獲獎！　北京國際設計周挖掘100潛力品牌

▲ 北京國際設計周 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸疫情全面解封，北京開始舉辦實體線下活動。日前，Time Out Beijing與北京國際設計周聯合主辦的「設計力量—北京100新消費榜頒獎活動」，得獎設計品牌都是北京十分知名或者淺力消費品牌，首度有兩位台灣人獲獎。接受採訪《東森新媒體ETtoday》記者的北京暖山生活廣場總經理韓宇袀表示，近年北京開始重視設計和體驗感風格，切合00、90後族群特別喜歡氛圍感消費方式，成為後疫情時代宣傳銷售的參考指標。

第二屆「設計力量—北京100新消費榜頒獎活動」這次上榜的北京品牌相當多元，像是王府井東方文華酒店「伽達花園」、國貿79Ｇrill「潮上癮」等知名創意創新費品牌，除了北京本地或外商品牌，本屆榜單有兩位台商入榜。

▲北京暖山生活廣場總經理韓宇袀。（圖／記者任以芳攝）

疫情期間開業的暖山生活廣場，主打體驗式社區品牌，帶入台灣人創意思維受到北京消費族喜愛。接受採訪《東森新媒體ETtoday》記者的北京暖山生活廣場總經理韓宇袀表示，「我們是北京第一個社區商業，暖山生活一直走得比較前面，主打高端小資的社區商業，在北京比較少見，獲得評委青睞。」

韓宇袀進一步說，大陸00、90後主力消費崛，特別在意體驗感，帶動北京商場開始重視設計感風格，朝向體驗感消費發展，不會像過去給大家感覺有些『糙」，高壓競爭之下，也給其他商場業者未來思考轉型方向。

▲「真愛時刻」二代接班人Christine。（圖／記者任以芳攝）

另一位獲獎是台商高意靜創辦的「真愛時刻」，在北京751文創園區相當知名，兼具藝術美感與設計環保理念相結合的生活品牌。當天上台接受頒獎的人是「真愛時刻」二代接班人Christine，90後的她是台商也是台青。

談到自家創建品牌，Christine接受訪問介紹，「我們餐廳在798，然後叫做Botanica植物園餐廳，經營8年的時間，一直在做跟可持續性發展、生態環保相關的工作。」

Christine自家經營的餐廳，共有3000多株的熱帶植物，超過200個以上的品種，全部是用有機的方式來進行養護，戶外來有可食用花園。店裡使用的香料植物都是來自己花園種植，天然環保。

Christine受到母親高意靜啟發，一起著重環保課題，支持有機農業的可持續性發展，發展線上有機商城，十分切合大陸政府目前重視生態環保永續經營方向，成為這次入榜十分特殊有無限潛力的品牌。

▲Time Out大陸執行出品人歐文。（圖／記者任以芳攝）

本次活動創辦人之一的Time Out大陸執行出品人歐文指出，「1968年創刊於倫敦的Time Out雜誌， 今年進中國正好第二十年這次舉行聯合設計周是第二屆，圍繞設計賦能新消費主題推出榜單，希望以後透過每年探訪和挖掘京城最具設計屬性的商業空間和有溫度的故事。」

據了解，第二屆「設計力量—北京100新消費榜頒獎活動」主要尋找涵蓋北京旅居、餐飲時尚、文化藝術和商業綜合4大類別，評選100個城市設計消費新空間和熱門打卡地，挖掘新型體驗式消費空間、場景，以及近期流行沈浸式數字消費新場景，讓北京設計實力擴出去。