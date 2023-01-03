　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2位台商首度獲獎！　北京國際設計周挖掘100潛力品牌

▲▼ 北京國際設計周 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京國際設計周 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸疫情全面解封，北京開始舉辦實體線下活動。日前，Time Out Beijing與北京國際設計周聯合主辦的「設計力量—北京100新消費榜頒獎活動」，得獎設計品牌都是北京十分知名或者淺力消費品牌，首度有兩位台灣人獲獎。接受採訪《東森新媒體ETtoday》記者的北京暖山生活廣場總經理韓宇袀表示，近年北京開始重視設計和體驗感風格，切合00、90後族群特別喜歡氛圍感消費方式，成為後疫情時代宣傳銷售的參考指標。

第二屆「設計力量—北京100新消費榜頒獎活動」這次上榜的北京品牌相當多元，像是王府井東方文華酒店「伽達花園」、國貿79Ｇrill「潮上癮」等知名創意創新費品牌，除了北京本地或外商品牌，本屆榜單有兩位台商入榜。

▲▼ 北京國際設計周 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京暖山生活廣場總經理韓宇袀。（圖／記者任以芳攝）

疫情期間開業的暖山生活廣場，主打體驗式社區品牌，帶入台灣人創意思維受到北京消費族喜愛。接受採訪《東森新媒體ETtoday》記者的北京暖山生活廣場總經理韓宇袀表示，「我們是北京第一個社區商業，暖山生活一直走得比較前面，主打高端小資的社區商業，在北京比較少見，獲得評委青睞。」

韓宇袀進一步說，大陸00、90後主力消費崛，特別在意體驗感，帶動北京商場開始重視設計感風格，朝向體驗感消費發展，不會像過去給大家感覺有些『糙」，高壓競爭之下，也給其他商場業者未來思考轉型方向。

▲▼ 北京國際設計周 。（圖／記者任以芳攝）

▲「真愛時刻」二代接班人Christine。（圖／記者任以芳攝）

另一位獲獎是台商高意靜創辦的「真愛時刻」，在北京751文創園區相當知名，兼具藝術美感與設計環保理念相結合的生活品牌。當天上台接受頒獎的人是「真愛時刻」二代接班人Christine，90後的她是台商也是台青。

談到自家創建品牌，Christine接受訪問介紹，「我們餐廳在798，然後叫做Botanica植物園餐廳，經營8年的時間，一直在做跟可持續性發展、生態環保相關的工作。」

Christine自家經營的餐廳，共有3000多株的熱帶植物，超過200個以上的品種，全部是用有機的方式來進行養護，戶外來有可食用花園。店裡使用的香料植物都是來自己花園種植，天然環保。

Christine受到母親高意靜啟發，一起著重環保課題，支持有機農業的可持續性發展，發展線上有機商城，十分切合大陸政府目前重視生態環保永續經營方向，成為這次入榜十分特殊有無限潛力的品牌。

▲▼ 北京國際設計周 。（圖／記者任以芳攝）

▲Time Out大陸執行出品人歐文。（圖／記者任以芳攝）

本次活動創辦人之一的Time Out大陸執行出品人歐文指出，「1968年創刊於倫敦的Time Out雜誌， 今年進中國正好第二十年這次舉行聯合設計周是第二屆，圍繞設計賦能新消費主題推出榜單，希望以後透過每年探訪和挖掘京城最具設計屬性的商業空間和有溫度的故事。」

據了解，第二屆「設計力量—北京100新消費榜頒獎活動」主要尋找涵蓋北京旅居、餐飲時尚、文化藝術和商業綜合4大類別，評選100個城市設計消費新空間和熱門打卡地，挖掘新型體驗式消費空間、場景，以及近期流行沈浸式數字消費新場景，讓北京設計實力擴出去。

ET快訊
快訊／宜蘭女學生遭砂石車輾壓　送醫搶救
2022台灣電動車銷量排名曝！「這車廠」賣破萬台奪冠亞軍
連3天噴雨「降雨熱區曝」！周末低溫下探14度
獨／雅速達倉庫惡火釀4死　老闆淚：他們跟我20年
快訊／誠品信義店吹熄燈號！結束營業時間曝
前輩調教黑絲女業務　「想舒服很久」跨副駕拉手摸鳥
台灣這裡雨最多！　年雨量破萬創紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2位台商首度獲獎！　北京國際設計周挖掘100潛力品牌

22歲「正妹屠夫」遭家暴！4月後超慘近況曝　被當賺錢機器榨乾

多國升級對香港檢疫　港府：沒有需要也不合適

多國升級對陸檢疫　陸外交部：將採取「相應措施」

陸港通關「疫情也通關？」　專家：「病毒株差不多」不需太擔心

抗議不讓放煙火！河南上千人包圍公安「掀翻警車」　男站車頂狂歡

陸駁斥「疫情失控」質疑　強調「順應人民呼聲」調整防疫政策

大陸31省份基本工資出爐！　上海最高「1.1萬元」

陸老人死亡率突增　專家直言：大家「心理有數」吧！

醫院告知老人病逝…家屬悲痛「火化下葬」　3天後院方來電：搞錯了

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

印度藝術家畫迷你肖像　成品比指甲小約10倍！

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

遇鸚鵡停手機喊好可愛　下秒拆螢幕她驚：破了

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

2位台商首度獲獎！　北京國際設計周挖掘100潛力品牌

22歲「正妹屠夫」遭家暴！4月後超慘近況曝　被當賺錢機器榨乾

多國升級對香港檢疫　港府：沒有需要也不合適

多國升級對陸檢疫　陸外交部：將採取「相應措施」

陸港通關「疫情也通關？」　專家：「病毒株差不多」不需太擔心

抗議不讓放煙火！河南上千人包圍公安「掀翻警車」　男站車頂狂歡

陸駁斥「疫情失控」質疑　強調「順應人民呼聲」調整防疫政策

大陸31省份基本工資出爐！　上海最高「1.1萬元」

陸老人死亡率突增　專家直言：大家「心理有數」吧！

醫院告知老人病逝…家屬悲痛「火化下葬」　3天後院方來電：搞錯了

跟碩士萌妹約會「一路爽擦邊球」　他返家蛋蛋痛爆！原因揭曉

高雄大型演唱經濟大爆發！遭質疑缺中型能量　文化局回應了

快訊／宜蘭國中女學生遭砂石車輾壓　無呼吸心跳送醫搶救

台灣虎航以第二季恢復獲利模式為目標　年內預計增飛秋田與青森　

大專棒聯／狂飆160火球寫新高　林振瑋：還可以更快

台灣「2022年電動車銷售」TOP 10！Model Y神助攻Tesla奪冠亞軍

台八神展開！爸自首「殺掉男友的媽」　謝京穎失戀大哭腫成「麵龜」

時隔22年！人總宣布調整外勤警消人員超勤加班費至1.9萬

桃園男保險箱遭竊內有5百萬！2賊藏礁溪跨年...4天花掉348萬

摩斯超萌「炸雞睡袋」只送不賣！5款新品優惠　春節抽旅遊金2萬元

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

大陸熱門新聞

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

母掏百萬存摺「結婚就給你」　兒淡定回1字

陸快篩炒到3.6萬！黃牛卻喊「我不要了」

22歲百萬網紅認了出軌！淪搖錢樹婆家狂吸血

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

新變異株XBB殺入大陸！外傳主攻腦部和腸道

醫院通知老人病逝　家屬火化遺體3天後得知搞錯了

新生嬰被注射「十倍氯化鉀」亡

畢業獲心儀對象贈旋轉木馬　1年後揭藏4字紙條

中國昆山吳江疫情燒　台商：狀況慘烈

河南上千人包圍公安掀翻警車　男嗨站車頂狂歡

大陸31省份基本工資出爐！　上海最高1.1萬元

陸老人死亡率突增　專家：大家心理有數

22歲正妹屠夫遭家暴！半年後超慘近況曝

更多熱門

相關新聞

北京流行包場跨年　心願：出國、交男友！

北京流行包場跨年　心願：出國、交男友！

走過疫情這三年，大陸民眾終於大解放，《東森新媒體ETtoday》記者昨晚走訪北京知名商圈王府井、三里屯，逛街民眾明顯增多，尤其商場人潮幾乎回來一半以上。由於大陸各省疫情持續擴散，政府沒有公開鼓勵舉辦跨年，反而各地商圈、景區、小酒吧、餐廳自動延長營業時間或是「自行」舉辦跨年夜。記者走訪位於北京三里屯酒吧，包廂費就要5千人民幣。受訪民眾也說，「悶了三年，這次特地包場跨年倒數，之後要脫單和出國，泰國日本是首選。」

獨／北京解封閃跨年燈海！公安驚喊快撤

獨／北京解封閃跨年燈海！公安驚喊快撤

台商返台機票太貴　陸委會：陸取消管制就能增班

台商返台機票太貴　陸委會：陸取消管制就能增班

中國1/8解封　交通部：仍飛4航點

中國1/8解封　交通部：仍飛4航點

兩岸和陸國際航班有機會增加？

兩岸和陸國際航班有機會增加？

關鍵字：

台商北京設計

讀者迴響

熱門新聞

1800億現金要來了！　一張表秒懂發券、給錢大不同

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

丟丟妹突爆切割「不再叫丟丟妹」！開新粉絲團默認婚變

1800億現金怎麼給？央行拆解兩招因應　「直達車」更有效率

2月嬰猝死恐怖毒窟！8童發展遲緩媽懷孕照吸

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

女跨年夜跟男友吵架　2天後成為浮屍

寶貝女兒婚變　丟爸心疼「只說了8字」

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面