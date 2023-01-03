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金門學校地下室「電線燒融」冒濃煙　千名師生疏散...警消急救援

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門金城國中地下室於今早8時許冒出濃煙，同棟教學大樓的師生們發現後立即通報119，校方也在3分鐘內疏散千名師生。消防局獲報後，出動8輛各式車輛及24人前往救援，危機解除後，確認是地下室機房變電箱電線燒融冒燒，幸無起火及擴大災情，也無人員傷亡。

▲▼金門某國中今早地下室冒煙，校方馬上讓千名師生疏散並通報消防局。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門金城國中今早地下室冒煙，校方馬上讓千名師生疏散並通報消防局。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

消防局今年1月3日早上8時55分獲報，指稱金城國中地下室有冒煙的情形，消防局立即出動各式車輛8輛及職義消共24人前往搶救，由於學校屬重要機關，消防局以高規格救災模式迅速動員搶救，所幸經確認後，無起火情形且無人員傷亡，詳細冒煙原因由消防局火調科人員調查當中。

▲▼金門某國中今早地下室冒煙，校方馬上讓千名師生疏散並通報消防局。（圖／記者林名揚翻攝）

此次傳出火警地點為金城國中地下室機房內，因電線短路燒融而冒出濃濃黑煙，同棟教學大樓的師生們隨即撥打119，並依照消防局指示迅速疏散校區全體師生將近千名人員，經消防局救災車組抵達現場後，使用熱顯像儀進行縝密確認後，確認為地下室機房變電箱電線燒融冒燒，無起火及擴大災情。

▲▼金門某國中今早地下室冒煙，校方馬上讓千名師生疏散並通報消防局。（圖／記者林名揚翻攝）

危機解除後，疏散至廣場集結的師生們在各自回到教室上課途中，不斷向現場消防人員們表示道謝：「辛苦了！」，救災車組也在確認現場已無危險後，返隊待命。

▲▼金門某國中今早地下室冒煙，校方馬上讓千名師生疏散並通報消防局。（圖／記者林名揚翻攝）

消防局大隊長陳叁奇表示，本次災害該國中校園師生有危機意識，緊急疏散得宜，動作迅速確實，消防車組到場的同時，全體師生已疏散完畢，顯見平時訓練有素，遇災害時能臨危不亂。他也呼籲民眾電器用品應注意使用，延長線不要負載使用，未使用的電器插頭應拔除，室內(外)空間應避免堆積易燃物品，徒增火災發生風險，平時應做好減災防災工作，以減少災害發生。

▲▼金門某國中今早地下室冒煙，校方馬上讓千名師生疏散並通報消防局。（圖／記者林名揚翻攝）

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