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「曾和林青霞演電影」誠創董座馬永玲炒股撈4億　坑殺股民下場曝

▲▼ 誠創科技董座馬永玲涉炒股案。（圖／記者劉昌松攝）

▲誠創科技董座馬永玲涉炒股獲利4億元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上市公司誠創科技（3536）董事長馬永玲，涉嫌提供近億元資金，交由股市炒手許國樑等人，在14個月內，把自家股票從12元炒到最高27元，然後再倒貨坑殺投資人，獲利4億998萬餘元。台北地檢署3日偵查終結，將馬、許等9人依違反《證交法》操縱股價等罪嫌提起公訴。

馬永玲是元大馬志玲的三弟，1976年起參與瓊瑤電影《我是一片雲》演出，之後也演過《一顆紅豆》、《月朦朧鳥朦朧》等片，多次與當年紅極一時的「二秦二林（秦漢、秦祥林、林鳳嬌、林青霞）」合作。

▲▼電影《我是一片雲》由林青霞、秦漢、秦祥林、馬永霖(馬永玲)主演。（圖／攝自官方海報）

▲馬永玲曾以馬永霖(右一)的名義，與林青霞(左起)、秦漢、秦祥林合演電影《我是一片雲》。（圖／攝自官方海報）

起訴指出，馬永玲除了是誠創科技董事長負責人，同時誠創大股東海灣資產、大華資產、福甸公司的負責人，2016年間，馬永玲為開發新產品，計畫投入製造多經藍寶石產業、購買相關設備誠品及材料，但因誠創帳上資金低於短期借貸，股價長期低迷，交易量不振，急需尋找快速募資方式。

馬永玲因此找來舊識、前元大證券業務副總許國樑等人協助操作股價，先由馬永玲指示部屬，把大華資產等公司資金近1億元，轉匯給許國樑，再由許和鄭國良、陳健勝、黃志達、洪金鳳、紀宛君等作手，在宏遠證券館前分公司及國票證經濟部VIP室等地點，伺機拉抬股價。

▲▼ 誠創科技董座馬永玲炒股案，炒手鄭國良（圖／記者劉昌松攝）

▲炒手鄭國良因操縱股價罪起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官查出，馬永玲等人從2016年10月1日起，到2017年12月31日之間，分3個階段，以連續高買低賣、相對成交等方式，把誠創股價從12.2元拉抬到最高22.9元，使投資人產生信心後，再宣布發行1萬股新股及3億元可轉債等重大訊息。

為了避免增資發行新股導致股價下跌，馬永玲指示許國良等人持續製造誠創交易熱絡的假象，等正式辦理現金增資及發行可轉換公司債後，再以連續相對成交，把價拉高到最高達27.4元，馬永玲就趁此時，高價出脫大華資產、福甸、海灣資產公司持有的誠創股票。

總計馬永玲購過結合炒操縱股價，以及發行可轉換公司債等方式，從市場套取資金達4億998萬3074元，檢察官林逸群調查後，認定馬永玲等9人涉嫌違反《證交法》操縱股價等罪，依法提起公訴，其中被告紀宛君因適用《證人保護法》，獲請求法院減輕或免除其刑。

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