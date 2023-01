女遊民突然把3歲女童推下鐵軌　女童「臉著地重摔」驚險畫面曝光

▲女遊民突然把女童推下月台。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國奧勒岡州發生女童墜軌事件,監視器拍到,一名3歲女童和媽媽在月台上等車時,突然被一名女遊民推下鐵軌,嚇得其他民眾立即幫忙救人,女童因為臉著地受到撞擊,導致頭部受傷,臉上還出現一條紅印,驚險畫面在網路上流傳。

事件上月28日發生在波特蘭市的Gateway Transit Center MAX站,一名3歲女童站在母親身旁時,無端遭到女遊民攻擊,警方後來逮捕32歲女子沃克曼(Brianna Lace Workman)到案。

A 32-year-old Brianna Lace Workman arrested for shoving a 3-year-old child onto train tracks. Motives unknown except, Democrat hell-hole of Portland, Oregon. pic.twitter.com/w63DGDdCOL