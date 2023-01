影片曝！紐約跨年夜「開山刀砍2警」驚魂　19歲男中彈落網

記者張靖榕/綜合外電報導

美國紐約跨年夜當天發生嚴重襲警事件,一名19歲男子於當地時間31日晚間10時許,持開山刀砍刺2名員警,所幸未釀成死亡;警方依2起企圖攻擊及企圖謀殺罪名,將砍人的嫌犯起訴。釋出的影片顯示,襲警案發生後,紐約警方立即展開群眾疏散,現場氣氛相當緊繃。

▲比克福德幻想加入塔利班恐怖組織,跨年夜持開山刀砍2警。(圖/翻攝推特「@SestoSanta」)

19歲嫌犯名為比克福德(Trevor Bickford),他在跨年夜當天於時報廣場幾個街區外,無緣無故對站崗的警方下手。其中一名第一天上班的菜鳥警察被砍中頭部,導致顱骨骨折,另外一名警察也受到攻擊;在場還有第3名員警受傷,是試圖移動路障讓其他員警接近嫌犯時,遭警車撞上。

受傷員警案發後全數被送往醫院治療,並在醫院內跨年,不過元旦當天都在情況穩定後出院。

比克福德襲警後被警方開槍擊中肩膀,送醫治療並受到警方監護。有媒體報導在事發前,他的媽媽和阿姨曾通報聯邦調查局(FBI),指出他受到伊斯蘭極端主義者的影響,思想變得極端激進。

▼比克福德犯案前幾天才買下開山刀。(圖/翻攝推特「@SestoSanta」)

Trevor Bickford, suspected of stabbing two NYC police officers near the Times Square ball drop on New Years Eve, was "being watched by the FBI's counterterrorism task force" prior and may have "expressed interest in going to Afghanistan," per FOX News. https://t.co/Eh5Ej5qI8V pic.twitter.com/zSDtW0LtI1