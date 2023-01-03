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影片曝！紐約跨年夜「開山刀砍2警」驚魂　19歲男中彈落網

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約跨年夜當天發生嚴重襲警事件，一名19歲男子於當地時間31日晚間10時許，持開山刀砍刺2名員警，所幸未釀成死亡；警方依2起企圖攻擊及企圖謀殺罪名，將砍人的嫌犯起訴。釋出的影片顯示，襲警案發生後，紐約警方立即展開群眾疏散，現場氣氛相當緊繃。

▲▼比克福德幻想加入塔利班恐怖組織，跨年夜持開山刀砍2警。（圖／翻攝推特「@SestoSanta」）

▲比克福德幻想加入塔利班恐怖組織，跨年夜持開山刀砍2警。（圖／翻攝推特「@SestoSanta」）

19歲嫌犯名為比克福德（Trevor Bickford），他在跨年夜當天於時報廣場幾個街區外，無緣無故對站崗的警方下手。其中一名第一天上班的菜鳥警察被砍中頭部，導致顱骨骨折，另外一名警察也受到攻擊；在場還有第3名員警受傷，是試圖移動路障讓其他員警接近嫌犯時，遭警車撞上。

受傷員警案發後全數被送往醫院治療，並在醫院內跨年，不過元旦當天都在情況穩定後出院。

比克福德襲警後被警方開槍擊中肩膀，送醫治療並受到警方監護。有媒體報導在事發前，他的媽媽和阿姨曾通報聯邦調查局（FBI），指出他受到伊斯蘭極端主義者的影響，思想變得極端激進。

▼比克福德犯案前幾天才買下開山刀。（圖／翻攝推特「@SestoSanta」）

▲▼比克福德幻想加入塔利班恐怖組織，跨年夜持開山刀砍2警。（圖／翻攝推特「@SestoSanta」）

據警方調查，比克福德犯案前從銀行提領戶頭內數千元現金，買了一把開山刀後於12月29日進城。他用買來的開山刀犯案，砍中菜鳥員警的頭部後，遭另一名員警開槍擊中，目前仍在醫院接受治療。

警方在比克福德的背包中發現日記，他在日記中表示很想要加入恐怖組織塔利班，也相信自己會在跨年夜的襲擊事件中光榮死去。

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