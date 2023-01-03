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跨年夜摩天輪突然起火爆炸　62名遊客搖晃困121m高空畫面曝光

跨年夜摩天輪突然起火爆炸　62名遊客搖晃困121公尺高空畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter）

▲摩天輪起火爆炸畫面在網路上流傳。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

佛州奧蘭多遊樂場圓標公園(ICON Park)傳出摩天輪起火事件，導致62名乘客搖搖晃晃受困在121公尺高空，從現場拍攝影片可看到，其中一個車廂裡冒出巨大火花，在警消人員長達3小時搶救下，最後成功將所有乘客帶回地面。

橘郡(Orange County)消防救援部門表示，他們在跨年夜當天下午6時20分左右接到報案，一座約121公尺高的摩天輪突然失去電力，導致當時搭乘的62名乘客受困高空。

現場民眾表示，摩天輪突然停駛前，疑似設施底部發生火災，「我們當時往下看，看到有火花和煙霧冒了出來，我猜是發電機突然爆炸」。網路上也流傳民眾所拍到的現場畫面，可看到其中一個車廂冒出巨大火光與濃煙，與目擊者說法相同。

消防人員表示，後來他們以手動方式，花了3小時成功讓80名消防員救出所有摩天輪乘客，事件沒有造成人員傷亡。圓標公園發言人也表示，「摩天輪在周六晚間失去動力，我們目前已與橘郡消防局合作，安全疏散了遊客」，目前尚未公布摩天輪故障原因。

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