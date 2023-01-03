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前北約秘書長今來台　將晉見蔡英文、賴清德

▲▼前北約（NATO）秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）今天上午抵台。（圖／外交部提供）

▲前北約（NATO）秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）今天上午抵台。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

前北約（NATO）秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）3日上午抵台，拉斯穆森也是前丹麥總理及現任「民主聯盟基金會」（AoD）主席，訪台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，並接受外交部長吳釗燮款宴，也將與立法委員及智庫學者等交流，針對民主自由、中國軍事威脅台海及區域和平穩定等重大議題深入交換意見。

外交部日前說明，拉斯穆森持續敦促國際社會關注台海安全，並呼籲國際民主社群與台灣加強交流合作，增進民主韌性與團結，共同應對威權主義擴張的挑戰，此行並以實際行動展現對台灣的堅定支持。

外交部表示，為宣揚自由民主的普世價值，拉斯穆森於2017年創立「民主聯盟基金會」，強化國際民主社群的團結；自2018年起每年舉辦「哥本哈根民主高峰會」(Copenhagen Democracy Summit)，邀請全球民主國家元首及政要與會。2019年外交部吳部長親赴丹麥出席致詞，自2020年起蔡總統每年均受邀發表演說，大幅提高國際社會對民主台灣、台海安全及區域穩定的關注與支持。

外交部說明，拉斯穆森自2001年至2009年擔任丹麥總理，自2009年至2014年擔任北約秘書長，不僅是國際聲譽卓著的政治家，也是台灣堅定的國際友人。外交部再次對拉斯穆森來訪表達誠摯歡迎，期盼未來持續與國際民主夥伴加強交流合作，共同守護彼此共享的自由民主價值。

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