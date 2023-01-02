最環保葬禮！紐約批准「人體堆肥」葬法　遺體化作泥土再利用

▲人體堆肥葬法又被稱為「自然有機減少」（natural organic reduction）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約州州長侯可（Kathy Hochul）通過一項最新法律，允許將州內死者的遺體用於「人體堆肥」，成為美國第6個能合法採用這種環保葬法的州。

根據BBC報導，侯可去年12月31日批准紐約州採用被稱為「自然有機減少」（natural organic reduction）的人體堆肥葬法。這種環保葬法是將人類遺體與木屑、苜蓿和稻草等原料一起放入密閉空間中，遺體數周後就會在微生物的作用下自然分解，大約一個月後進行再加熱，接著就能化為泥土，可以用來種花、蔬果和樹木。

殯葬業者Recompose表示，與傳統火葬或土葬相比，這種葬法可以減少一噸的碳排放量，也不會用到樹木製造的棺木、土地等自然資源。支持人體堆肥葬法的人士認為，這不僅是更環保的選擇，而且還能改善城市地區墓地有限的問題。

除了紐約州之外，華盛頓州在2019年成為第一個批准此葬法的州，其餘合法的州還有科羅拉多州、奧勒岡州、佛蒙特州和加州。不過對於天主教徒來說，人體堆肥葬法存在著倫理問題，他們認為人體不該被視作「家庭垃圾」。

另外，Recompose表示這種環保葬法的花費約為7000美元（約台幣22萬4556元），而根據美國殯葬承辦人協會（NFDA）統計，美國2021年土葬的平均花費為7848美元（約台幣25萬1759元），火葬則為6971美元（約台幣22萬3626元）。