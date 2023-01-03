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順安康復之家推出有機「樂福蛋」　助身障朋友重建自信獲好評

▲順安康復之家推出有機「樂福蛋」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲順安康復之家推出有機「樂福蛋」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

成立滿1年的「順安康復之家」，為協助收容的身障朋友建立自信，近期推出「樂福蛋」，完全採取自然農法人道養殖，以餵養黑水虻做為食材，讓產出的雞蛋美味又健康，歡迎消費者選購，鼓勵身障朋友重拾人生信心。

▲順安康復之家推出有機「樂福蛋」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲順安康復之家推出有機「樂福蛋」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

由財團法人佑青醫院成立的順安康復之家位於屏東縣內埔鄉，成立剛滿一週年，目前已收容數十位身心障礙的工作訓練者，康復之家還設有「佑佑農場」取得有機農場認證，提供患者栽種農作物之用。

為讓患者在收容期間不致與社會脫節，帶來工作上的收入，院方於去年11月月底，在佑佑農場旁興建一座雞舍，飼養近500隻蛋雞，每日生產近400顆雞蛋，均由院內的收容患者分工合作飼養，所下的雞蛋取名為「樂福蛋」，販售所得可做為患者工作訓練金。

順安康復之家執行長莊勝安表示，為讓消費者吃得健康又安心，雞隻所吃的飼料以廚餘及農作物有機製作而成，包括牧草、菜葉、水果、益生酵素做成的堆肥來飼養黑水虻，再以黑水虻來飼養雞隻，因此所生的蛋極具高蛋白及營養價值。

他說，雖然養雞飼料成本高，但現代人著重養生與健康，而且最重要不是以賺錢為考量，主要望藉由「樂福蛋」重建身障患者的自信，對未來再踏出社會更有信心。

目前「樂福蛋」推出一個多月來，倍受市場好評，歡迎消費者選購，洽詢電話：0911728328 莊執行長

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