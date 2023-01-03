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柯規蔣不隨了！蔣萬安今取消7：30晨會　前天這句話就埋伏筆

▲▼台北市長蔣萬安與市府團隊大合照。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲2014年上任後，在台北市政府打造早上7時30分的晨會文化，台北市長蔣萬安剛上任時選擇「柯規蔣隨」，12月26日上午召開7時30分晨會，持續至12月30日止；但據市府相關單位今（3日）上午透露，蔣萬安今將不召開7時30分晨會，其實蔣1日受訪時就預留伏筆，提及要找「最有效率方法」推動市政順暢。

柯文哲擔任台北市長8年期間每天召開7時30分晨會，且時常將此制度掛在嘴邊，連卸任前一週的一級機關政務官總辭時，也提及自己上任以來每天早上7時30分準時開會，感謝台大醫院對他30餘年的教育，養成這個紀律的文化，「每天早上的晨會、建立PM制度，用理性、務實、科學的精神面對市政議題，共同探討解決方案、處理重大市政。」

而蔣萬安2022年12月25日上任後，第一個遇到的問題就是26日晨會要不要召開；當天蔣萬安並未正面回應，僅說「團隊未來會依照需求召開會議，讓市政推動更為順暢」，但由市府發言人羅旺哲轉述，26日確定會召開。後來2022年12月26日至30日皆有召開上午7時30分晨會。

但市府相關單位今透露，蔣萬安1月3日不召開晨會；根據蔣萬安公開行程顯示，由於碰上每個月第一週，所以市政會議提早至8時30分召開，並且於市政會議前接受媒體訪問，但會議內容不對外公開。

其實蔣萬安不召開晨會早已預留伏筆，包括1日元旦健走受訪時，就說「會做適度調整」、「一定找最有效率方式，讓市政推動非常順暢」等言論。對此，市府發言人羅旺哲證實，由於今天市政會議提早到8時30分，加上前面還有其他會議，至於未來規劃，會視行程做調整，加強會議效率。

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