莊武能哭訴警「像流氓押人」　竹警駁斥：他1秒內衝撞才對空鳴槍

記者陳凱力、蔡怡萍／新竹報導

台南市警察局三線一星秘書室主任莊武能疑涉婚外情，又捲入恐嚇取財案，不僅拒捕還開車衝撞警方，員警連開8槍才乖乖就範。輿論爆發後，市警局2日召開考績會決議改記2大過免職，莊武能本人痛哭喊冤，反指新竹警方如同「黑衣人」般衝上來就是狂敲車窗、還開槍差點把他打死。對此，新竹警嚴正駁斥，他們值勤都身穿有警察字樣的背心，且若是「黑衣人」，又怎會是對空鳴槍示警、而不是直接朝人招呼，強調莊的說法絕對不合理。

▲莊武能（右）哭訴值勤警方有如「黑衣人」，新竹警駁斥。（圖／苗栗縣警局網站）



據悉，新竹警方跨年夜偵辦一起恐嚇取財案時，在新竹縣尖石鄉追緝到疑似談判的車輛，上前攔查時駕駛卻拒不配合，還加速衝撞警車試圖逃逸。警員對空開1槍示警，隨後又連開8槍才順利制止，但等到對方下車表明身分，才赫見是台南市三線一星警官莊武能。

莊武能面對後續輿論與拔官調查，喊冤哭訴當天搜索的員警如同「流氓」，他只是停著車滑手機「幾個黑衣人拿棍子打你的車窗，像黑道一樣，你不會怕嗎？沒有一個人拿出警察證，然後我下車後說我妨礙公務」、「我以為是流氓來押人你知道嗎？」

對於莊的說法，新竹警方嚴正反駁，強調當時下車盤查的同仁，從莊武能車前經過，都穿著有「警察」字樣的背心，並喝令下車，但莊武能在不到一秒之內就朝同仁衝撞。

警方也反問，如果是所謂的黑衣人，「有必要對空鳴槍示警、朝輪胎射擊嗎」，也表示當下員警都有遠離車輛，莊一定有足夠時間辨識警方身分。

面對莊武能的指控，新竹警方也表達心裡都非常難受，同仁在執行公務，卻被說成黑衣人，且莊自己也是警察同事，「對我們衝撞的行為我們也很不諒解」，莊的整套說詞都很不合理，在此後同仁的心情、隊上的氣氛因此受到不小的影響。