政見會將打「社會安全網」　王鴻薇轟：從南到北上演警匪片？

▲王鴻薇今日上午車隊掃街，會前與議員陳炳甫接受媒體聯訪。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市立委補選投票進入倒數，國民黨籍候選人王鴻薇今（3）日首次由議員陳炳甫陪同車隊掃街，更出動18位國民黨議員分頭站路口，爭取民眾支持。對於明日政見會要談什麼議題？王鴻薇透露，將主打能源、還税於民議題，另外，過去幾年看到隨機殺人案頻傳，也會特別提出強化社會安全網，很遺憾「前內政部長徐國勇下台了，就無聲無息，民進黨有檢討嗎？有改革嗎？」從南到北上演警匪片？

國民黨18位議員今日分頭幫王鴻薇站路口拜票，王鴻薇說，他們打團體戰，希望讓大家看到團結一致的國民黨，而選前最後幾天，除了明天是政見發表會外，也會持續車隊掃街，以及舉辦選前之夜，凝聚支持者，做最後的懇託、拜票。

涉入買票的議員林杏兒原本答應幫忙站路口，卻臨時取消，王鴻薇對此解釋，國民黨議員總共有31位，18位幫他站路口，不是不站出來就不支持，而是時間規劃，很多議員很忙碌，很感謝願意幫他站路口的議員，還有議員陳炳甫陪掃街。

至於明日政見會要談什麼議題？王鴻薇則說，自己重視能源、還税於民議題，另外，過去幾年看到隨機殺人案頻傳，明天還會特別提出強化社會安全網；昨天又傳出桃園警匪槍戰，台灣黑道猖獗、治安敗壞、槍枝浮濫應該受到重視，但很遺憾前內政部長徐國勇下台了，就無聲無息，民進黨有檢討嗎？有改革嗎？政府應該好好交代。