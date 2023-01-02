蘇貞昌被控用中共軟體做影片？　真相曝「微軟真實AI語音產生器」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌近日透過一支「這男人太狠了」了短片宣傳政績，不過因為手法刻意模仿中國大陸網路慣用模組，引起部分網友質疑是否是用抖音，甚至是中共開發的軟體；而國民黨前立委蔡正元更批評，自己下令公務員不得使用抖音，卻自己使用抖音模組。不過，事實上，蘇貞昌影片所使用的並非中共開發軟體，而是微軟仿人聲AI。

蘇貞昌日前推出一段短片，《ETtoday新聞雲》以「這個男人太狠了！蘇貞昌跨年秀5大政績 高喊繼續衝繼續拚」為題報導，內容細數上任至今推動的嚴防非洲豬瘟、同婚專法、口罩國家隊、班班有冷氣、屏鵝公路電纜地下化等，勉勵行政團隊和全體公務人員，繼續做對的事、對人民有益的事。

不過，特別的是，這支「這男人太狠了」影片的製作手法，是「故意」比照中國民間常用的電腦語音配音方式剪輯，看了讓人會心一笑。而蘇貞昌也說，希望翻牆來台灣享受網路自由的中國民眾，一起來了解民主制度下的政府，是如何和民間一起合作，努力照顧人民。

但是，還是有部分網友質疑，蘇貞昌使用中共開發的軟體，蔡正元也批評蘇貞昌，該支影片用大陸的抖音模組製作出來，使用的發音是大陸習慣的腔調，連「太狠了」用語也是抖音常用語，還有標誌用詞「前進」兩個字的語音，也是大陸國歌的標準字詞和音調，他大批，「蘇貞昌不是別人，就是中共同路人」。

針對部分網友與蔡正元的批評，也有網友持不同看法，有人在蘇貞昌貼文下方幫忙辯護，強調這個根本不是中共開發軟體，而是Google的免費仿人聲AI。對此，《ETtoday新聞雲》記者進一步向行政院確認，政院製作該影片的確不是用中共開發之軟體，而是微軟的「真實AI語音產生器」；而政院所使用的模板規格部分，語言是「Chinese(Mandarin, Simplified)，語音為「Yunxi(Neural)-云希」，說話風格為「General」，角色扮演為「Default」，說話速度1.00、語調為0.00。

根據微軟網站的介紹，該軟體可在 140 種語言與變體中，使用 400 種神經語音。

根據微軟的介紹，該軟體使用極具表達力且近乎真人的語音，讓文字讀取程式與語音小幫手等案例栩栩如生。神經文字轉換語音支援數種說話樣式，包括新聞播報、客戶服務、大叫、耳語以及開心和悲傷等情緒。

▼蘇貞昌製作影片所使用模板規格。（圖／翻攝自微軟網站）

