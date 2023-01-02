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羅智強列蘇貞昌「太狠了」事蹟　諷民進黨若垮台因這「狠男人」

▲針對林智堅昨天退選聲明，前台北市議員羅智強指出，林退選聲明中仍未見對抄襲案一事道歉，是史上最沒誠意的退選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲羅智強列蘇貞昌「太狠了」事蹟，表示這麼狠的男人，就讓他繼續衝、繼續拚，將來民進黨垮台，可以拿出來談的，一定有他這一位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院於2022年12月31日於臉書貼出「太狠了」政績影片，表示蘇貞昌院長會繼續衝繼續拚，國家繼續向前進。對此，前台北市議員羅智強2日也於臉書列出蘇貞昌「太狠了」事蹟，表示這麼狠的男人，就讓他繼續衝、繼續拚，將來民進黨垮台，可以拿出來談的，一定有他這一位。

行政院的影片內容細數蘇貞昌上任至今推動的嚴防非洲豬瘟、同婚專法、口罩國家隊、班班有冷氣、屏鵝公路電纜地下化等政績，且比照中國網民常用的電腦語音配音方式剪輯，引起討論。

針對此影片，羅智強也以「太狠了」反諷，表示蘇貞昌政績一塌糊塗，選舉輸到脫褲，不滿意度破表，過半民意要求下台，但蘇貞昌牙一咬、心一橫，堅持不走人，民怨沖天也不退讓，「你說這樣狠不狠？」；「注意看，這個男人太狠了」，他提到，即使大家都希望蘇貞昌走，但蘇貞昌一以貫之，完全不顧人民感受，學抖音哏剪影片，最好笑的是，這個男人和他的整個行政院，之前才不斷強調大家抖音有多危險，結果卻大玩抖音哏宣傳政績。

羅智強再痛批，任內超過1萬5千名國人染疫亡故，防疫如此不力，蘇貞昌毫無愧色，還好意思拿防「小豬瘟」來說嘴；疫情期間，大批持中華民國身份證的國人滯陸，但蘇貞昌為了意識形態，居然把國人拒國門之外，甚至列黑名單禁止回台；缺口罩、缺快篩、缺疫苗、缺藥物，讓台灣一度淪「疫苗乞丐」，蘇貞昌還大言不慚，用「口罩外交」往自己臉上貼金；屏東種樹百里，禍延百里，工程做到哪、災難就到哪，輔選時躲工程重災區遠遠的，對種樹百里隻字不提，選後又說是自己的功績，「有樣的父母官，你說狠不很？」

羅智強最後表示，「這麼狠的男人」就讓他繼續衝、繼續拚，將來民進黨垮台，可以拿出來談的，一定有他這一位。

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