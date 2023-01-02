墾丁卡丁車樂園「元旦大亂鬥」！工作人員遭圍毆　安全帽狠K頭

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

元旦大亂鬥！屏東恆春一處卡丁車賽車場2023年首日爆發全武行，警方接獲通報，現場有客人因不滿工作人員指揮請他離開賽道，雙方當場爆發衝突，同行的友人一擁而上，手持安全帽揮打、痛毆工作人員，導致其腦震盪、頭皮撕裂傷、後肩部及左右手擦挫傷，幸送醫後無生命危險。

▲墾丁卡丁車賽車場元旦爆發大亂鬥。（圖／翻攝社會事新聞影音）

原本歡樂的卡丁車賽車場，竟淪為全武行鬥毆場地，現場畫面拍下，多名男子手持安全帽，狠狠朝著工作人員痛K，被打的工作人員吃痛倒地，完全無力還手，現場甚至還有孩童目睹暴力場面，媽媽只能驚恐地將孩子擁入懷中；而這群惡煞在逞兇後原欲離去，但雙方卻又爆發第二波衝突，惡煞手刀衝回現場，提安全帽再朝工作人員痛毆。

恆春分局警方當下獲報後立即派遣快打警力到場，惟施暴的遊客已經駕車逃離現場，警方協助救助傷者送醫後，經調閱現場監視器影像過濾涉案對象所使用之車輛及身份後，即循線將涉案對象劉姓等6名男子(20歲至25歲)查緝到案，後續將擴大偵辦，警詢後將劉姓男子等6人依涉嫌違反刑法妨害秩序、傷害等罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦。

▼涉案的6男遭警方查緝到案。（圖／記者陳崑福翻攝）